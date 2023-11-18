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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 160 الف جنيه .. اركب أشهر سيارة سيدان في مصر

اسبيرانزا A516
اسبيرانزا A516

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة بسعر مناسب، وسط تنوع الاسعار والموديلات داخل السوق المصري، ولكن يبقى سوق السيارات المستعملة احد الحلول التي يلجأ اليها العديد، وذلك لما يحتويه من اصدارات واسعار تناسب الجميع.

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وتعتبر السيارة اسبيرانزا A516 واحدة من اشهر الاصدارات التي تقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، حيث اكتسب شعبية كبيرة لتصميمها الخارجي من فئة السيدان، بالاضافة إلى المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.

اسبيرانزا A516

وظهرت السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الشهيرة المتخصصة في هذا الامر، حيث خاضت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 260 الف كيلومتر، وتم تغير المحرك إلى اخر ياباني من طرازات ميتسوبيشي لانسر، مع الابقاء على ناقل السرعات اليدوي صاحب الـ 5 غيارات.

اسبيرانزا A516

وتعمل السيارة عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى تمتعها بعدة تجهيزات منها، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، قفل مركزي للابواب، نظام صوتي ترفيهي بعدد 4 مكبرات، وفرش جديد محدث بالكامل من الجلد، ومسند يد يحتوي على مساحة تخزين، ومكيف هواء يدوي.

اسبيرانزا A516

وتأتي السيارة اسبيرانزا A516 بطلاء خارجي اسود خضع لبعض التحديثات، بالاضافة إلى ارتكاز السيارة على جنوط رياضية تتكون من 5 اضلاع، ومفهوم رباعي الابواب، ومصابيح أمامية حادة الشكل كبيرة الحجم، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

اسبيرانزا A516

سعر السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007

ظهرت السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 للبيع عبر الانترنت بقيمة سعرية قدرها 160 الف جنيه.

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