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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة لـ صدي البلد: سيارات الإسعاف مستعدة لنقل أطفال غزة المبسترين للمستشفيات المصرية

اصطفاف لسيارات الإسعاف
اصطفاف لسيارات الإسعاف

أكد الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، إنه بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، هناك استعداد تام لإستقبال الأطفال الخدج القادمين من قطاع غزة  بالمستشفيات المصرية.

وأوضح عبدالغفار ،في تصريحات لـ « صدي البلد »  إنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادت بالمستشفيات المصرية وهناك اصطفاف لسيارات الإسعاف، لإستقبال الأطفال فور دخولهم الي الأراضي المصرية والتعامل الطبي الفوري مع الحالات . 

 وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى قد أكدت  لفضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم السبت، وصول الأطفال الخدج القادمين من قطاع غزة إلى معبر رفح من الجانب المصري.

وقال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إن "سيارات الإسعاف تنتظر على الحدود، وجاهزة لنقل الأطفال من مستشفى الشفاء على الفور، حتى المستشفيات تم تجهيزها بأجهزة التنفس الاصطناعي وحاضنات لهذا الغرض بالفعل".

وأضاف "عبد الغفار" في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن مصر "أنشأت 37 مستشفى، وتمتلك أكثر من 11000 سرير، وأكثر من 1700 وحدة عناية مركزة، وأكثر من 150 سيارة إسعاف جاهزة لنقل المرضى من غزة."

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان المستشفيات المصرية سيارات الإسعاف قطاع غزة

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