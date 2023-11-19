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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فرايدي.. خصم هائل على سامسونج Galaxy Z Flip 4 في الإمارات

خصم هائل على سامسونج
خصم هائل على سامسونج Galaxy Z Flip 4 في الإمارات

تزامنا مع موسم التخفيضات العالمي البلاك فرايدي، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا قوية على هواتف سامسونج الرائدة، مما يمنح المشترين فرصة رائعة لشراء الأجهزة ذو التكلفة الباهظة، بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

خصم هائل على سامسونج Galaxy Z Flip 4 في الإمارات

ولحسن الحظ، حصل جوال سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip 4، على تخفيض كبير في سعره بمناسبة عروض البلاك فرايدي، مع خصم غير مسبوق يصل إلى 34% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت في الإمارات.

 

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ويتوفر جوال سامسونج Galaxy Z Flip 4، داخل العرض  باللون ذهبي وردي، وذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 256 جيجابايت ويدعم تقنية 5G، وكان السعر الأصلي للجهاز على المتجر الإلكتروني يبلغ 3999 درهما إماراتيا، ليصبح سعر هذا الهاتف المتميز بعد الخصم 2043 درهما إماراتيا.

خصم هائل على سامسونج Galaxy Z Flip 4 في الإمارات

مواصفات جوال سامسونج Galaxy Z Flip 4

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز جوال سامسونج Galaxy Z Flip 4، بشاشتين واحدة أصغر على ظهر الجهاز بقياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED، تعرض المعلومات الأساسية عند طي الهاتف، والشاشة الداخلية الأكبر تصبح بقياس 6.7 بوصة عند فتحها، مع لوحة مرنة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

ويتمتع جوال سامسونج Galaxy Z Flip 4، بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل والتي يمكنها أيضا التقاط صور سيلفي بفضل شاشة العرض الخارجية، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 10 ميجابكسل.

ويتم تشغيل جوال سامسونج Galaxy Z Flip 4، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 + Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

ويحتوي جوال سامسونج Galaxy Z Flip 4، على بطارية تبلغ سعتها 3700 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع شحن لاسلكي أسرع بقدرة 25 وات، يمكنه شحن البطارية بنسبة 50 % في غصون 30 دقيقة فقط.

خصم هائل على سامسونج Galaxy Z Flip 4 في الإمارات
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