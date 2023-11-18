بخصم جبار.. أحدث موبايلات أوبو بسعر منخفض في البلاك فرايدي

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أحدث موبايلات أوبو بسعر منخفض في البلاك فرايدي

لحسن الحظ، حصل هاتف أوبو Reno 10 Pro 5G، على خصم كبير يقدر بـ 25% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر بمناسبة عروض البلاك فرايدي.



ويتوفر هاتف أوبو Reno 10 5G، داخل العرض مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت في مصر، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 25 % مما يوفر ما يصل إلى 5889 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأساسي.

ويأتي هاتف أوبو Reno 10 5G، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 256 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق الثلجي، بسعر 16999 جنيه مصري، بدلا من 22888 جنيه مصري.

أحدث موبايلات أوبو بسعر منخفض في البلاك فرايدي

وبالنسبة يتميز هاتف أوبو Reno 10 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية العدسات الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويأتي هاتف أوبو Reno 10 5G، مع شاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وتتميز بزجاج واقي من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2 مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويتم تشغيل الهاتف، بواسطة معالج من نوع Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 10 5G، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1.