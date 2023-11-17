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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فرايدي.. خصم يصل لـ 34% على شاومي Redmi 12

خصم هائل على شاومي
خصم هائل على شاومي Redmi 12

تزامنا مع موسم التخفيضات العالمي البلاك فرايدي، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا قوية على هواتف شاومي الذكية، مما يمنح المشترين فرصة رائعة للحصول على جهاز رائع مقابل خصم مغر.

خصم هائل على شاومي Redmi 12

لحسن الحظ، حصل هاتف شاومي Redmi 12، على خصم هائل على أحد مواقع التجارة الالكترونية في مصر، حيث يبلغ سعر الهاتف قبل الخصم 8042 جنيها مصريا، أما سعر الهاتف بعد الخصم أصبح 7180 جنيها مصريا شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

وتبلغ قيمة الخصم على الهاتف حوالى 3934 جنيها مصريا، بنسبة الخصم تصل 34%، ويتوفر هاتف شاومي Redmi 12، داخل العرض بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ثنائي الشريحة، إصدار عالمي باللون الفضي.

خصم هائل على شاومي Redmi 12

يتميز هاتف شاومي Redmi 12، بشاشة كبيرة بقياس 6.79 بوصة، من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تتميز بدقة 1080 × 2460 بكسل.

جاء هاتف شاومي Redmi 12، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف شاومي Redmi 12، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

يحزم هاتف شاومي Redmi 12، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، المستندة على نظام التشغيل Android 13.

خصم هائل على شاومي Redmi 12
شاومي البلاك فرايدي موسم التخفيضات Redmi 12 شاومي Redmi 12

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