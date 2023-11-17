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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فرايدي على أفخم موبايلات سامسونج

عرض البلاك فرايدي
عرض البلاك فرايدي على سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

تزامنا مع موسم التخفيضات العالمي البلاك فرايدي، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا قوية على هواتف سامسونج الرائدة، مما يمنح المشترين فرصة رائعة لشراء الأجهزة ذو التكلفة الباهظة، بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

عرض البلاك فرايدي على سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

ولحسن الحظ، حصل هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra 5G، على تخفيض كبير في سعره بمناسبة عروض البلاك فرايدي، مع خصم غير مسبوق يصل إلى 17% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت في مصر.

 

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ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، ثنائي الشريحة بالون الكريمي، مقابل خصم يصل إلى 17% في مصر، وكان السعر الأصلي للجهاز على المتجر الإلكتروني يبلغ 56.999 جنيها مصريا، ليصبح سعر هذا الهاتف المتميز بعد الخصم 47.000 جنيه مصري، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.

عرض البلاك فرايدي على سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

زودت سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra 5G، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.

يتم تشغيل هاتف Galaxy S23 Ultra 5G، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويستمد هاتف Galaxy S23 Ultra 5G، طاقته من بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

عرض البلاك فرايدي على سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G
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