خصم مغر على أوبو Oppo A96 في عروض البلاك فرايدي

تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، في شهر نوفمبر من كل عام عروضا قوية بمناسبة موسم التخفيضات العالمي "البلاك فرايدي"، مما يمنح المشترين المحتملين الذين يبحثون عن خصومات على العديد من المنتجات الذكية المميزة التي تم إطلاقها حديثا، فرصة رائعة للحصول على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مقابل خصم مغرى.

خصم 23% على هاتف أوبو Oppo A96

ولحسن الحظ، حصل هاتف أوبو Oppo A96، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر في عروض البلاك فرايدي.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A96، داخل عروض البلاك فرايدي، مع خصم مغري حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع بيع أونلاين على الإنترنت، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 23% مما يوفر ما يصل إلى 2967 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأصلى.

ويأتي الإصدار العالمي من هاتف أوبو Oppo A96، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع دعم لتقنية الجيل الرابع 4G، باللون الأزرق، بسعر 9699 جنيها مصريا، بدلا من 12666 جنيها مصريا.

خصم 23% على هاتف أوبو Oppo A96

يتميز هاتف أوبو Oppo A96، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.72 بوصة، تتميز بجودة عرض FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، يحتوي الجهاز أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

يعمل هاتف أوبو Oppo A96، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680 5G، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، التي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

جاء هاتف أوبو Oppo A96، بكاميرا خلفية مزدوجة، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوي هاتف أوبو Oppo A96، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في غصون 26 دقيقة فقط، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 13.1، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.