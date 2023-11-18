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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجمد عرض.. تخفيض البلاك فرايدي يصل شاومي Redmi 10 2022

موبايل شاومي Redmi
موبايل شاومي Redmi 10 2022

بمناسبة تخفيضات البلاك فرايدي، تقدم أشهر منصات التجارة الإلكترونية على الإنترنت، فرصة رائعة للمستخدمين الذين يرغبون في شراء هاتف ذكي جديد، من خلال تقديم صفقات رائعة تضم خصومات هائلة على أشهر الماركات المصنعة للهواتف الذكية المميزة التي تم إطلاقها حديثا، من أجل شراء هاتفهم المفضل بسعر أقل من قيمته الحقيقة.

تخفيض البلاك فرايدي يصل شاومي Redmi 10 2022

لحسن الحظ، حصل موبايل شاومي ريدمي 10 2022، على خصم كبير يقدر بـ 25% على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في مصر بمناسبة عروض البلاك فرايدي.

 

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ويتوفر موبايل شاومي ريدمي 10 2022، داخل العرض مع خصما مغريا حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين على الإنترنت في مصر، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 33 % مما يوفر ما يصل إلى 2511 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأساسي.

ويأتي موبايل شاومي ريدمي 10 2022، داخل العرض بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية ببسعة 64 جيجابايت، مع دعما لتقنية الجيل الرابع 4G، باللون الرمادي، بسعر 4888 جنيها مصريا، بدلا من 7399 جنيها مصريا.

تخفيض البلاك فرايدي على موبايل شاومي ريدمي 10 2022

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي موبايل شاومي Redmi 10 2022، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبجودة عرض تبلغ 1080×2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال بتردد 90 هرتز في الثانية.

ويحزم موبايل شاومي Redmi 10 2022، على بطارية بقوة 5000 مللى، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتميز موبايل شاومي Redmi 10 2022، بكاميرا خلفية رباعية تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، ومتصل بمستشعر بزوايا عرض واسعة تبلغ دقته 8 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لبيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل موبايل شاومي Redmi 10 2022، بواسطة معالج من نوع Helio G88 من إنتاج شركة ميدياتك، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 و128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الخارجية microSD.

موبايل شاومي Redmi 10 2022
شاومي البلاك فرايدي Redmi 10 2022 تخفيضات البلاك فرايدي ريدمي 10 2022

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