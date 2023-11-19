علاجات لفطريات الشفاه

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، علاجات فطريات الشفاه ….



· الزبادي يعتبر الزبادي من أفضل العلاجات التي تُستخدم في علاج فطريات الشفاه، وذلك بسبب احتوائه على مواد مضادة للبكتيريا لها القدرة الفعالة على القضاء على فطريات الشفاه، ويُستخدم من خلال وضع كمية كافية من الزبادي في الفم وحول الشفاه، والمضمضة به، وتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق، ثم غسل الفم بالماء الدافئ، مع تكرار هذا العلاج مرتين أسبوعياً، للحصول على نتيجة فعالة خلال فترة زمنية قصيرة.



· طحينية السمسم تُطبق هذه الوصفة عن طريق وضع القليل منها على الشفاه وحولها، وتحديداً على المناطق المصابة، مع التدليك الجيد لمدة لا تقل عن دقيقتين تقريباً، وتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق، مع مراعاة الامتناع عن تناول الطعام، ثم المضمضة بالماء الدافئ، مع استخدام هذه الوصفة مرتين في اليوم، لعلاجها بشكل نهائي.



· العسل الطبيعي يعد العسل من المواد التي تلعب دوراً كبيراً في علاج الفطريات، بالإضافة إلى الكثير من الأمراض التي يعاني منها العديد من الأشخاص، نظراً لاحتوائه على مواد مطهرة وعلى العديد من المعادن والفيتامينات المهمة والضرورية، ويستخدم بوضع مقدار ملعقة كبيرة منه على المنطقة التي تنتشر عليها الفطريات، وتركه لمدة قليلة، ثم غسله بالماء جيداً.



· القرنفل يُستخدم القرنفل من خلال غلي كمية كافية منه بالماء المغلي، والمضمضة به جيداً، ثم غسل الفم جيداً بالماء الدافئ، مع تكرار هذا العلاج مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء قبل الخلود إلى النوم. العلاج الطبي تُعالج الفطريات التي تظهر حول الشفاه طبياً باستخدام بعض أنواع الأدوية التي تكون على شكل أقراص مخصصة لعلاج فطريات الشفاه، ويمكن تناولها من خلال استشارة الطبيب المختص.