ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

سلطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الضوء على شخصية الرئيس السيسي، وقالت إنه ما بين الحكمة والنبل سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار رحلة حياته الغنية بكل ما هو ملهم وعظيم حتى قبل أن يكون رئيسًا.

في زمن عز فيه الشرف

ونشرت الحملة عبر صفحتها الرسمية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو حول شهادات حية لمن عايشوه الطريق، وكما قيل فيه إنه ذلك الشريف في زمن عز فيه الشرف؛ عاشت مصر ولادة لكل ما هو فريد، وعاش كل من أحبها وأخلص لها قولاً وعملاً وعملاً ثم عملاً.



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