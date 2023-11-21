الكافيين كيف يؤثر على النوم؟

الكافيين هو مادة منبهة توجد في العديد من المشروبات والأطعمة مثل القهوة، والشاي، والصودا، والشوكولاتة. يعتبر الكافيين من المواد التي تؤثر على النوم وقد يؤدي إلى الأرق إذا تم استهلاكه بكميات كبيرة أو في وقت قرب من وقت النوم، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

كيف يؤثر على النوم؟

يعمل الكافيين على منع امتصاص مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، وهي المستقبلات التي تساعد على تحفيز النوم والاسترخاء. وبالتالي، يزيد الكافيين من اليقظة ويقلل من النعاس. يستغرق الكافيين وقتًا لكي يتخلص الجسم منه بالكامل، حيث يتم تمثيل نصف كمية الكافيين في الجسم بعد حوالي 5 ساعات من تناوله.

إذا تناولت الكافيين قبل النوم، فقد يؤخر بدء النوم وتأخر النوم العميق. قد يعاني الأشخاص الحساسون للكافيين من صعوبة في النوم حتى بعد ساعات من تناول كمية صغيرة من الكافيين. بشكل عام، يُنصح بتجنب تناول الكافيين قبل النوم أو تقليل كميته وتجنب تناول المشروبات الكافيينية في وقت متأخر من اليوم لتحسين جودة النوم وتجنب الأرق.