اخبار مصر على مدار 24ساعة.. توجيه رئاسي عاجل بتوفير الدعم لمشروعات الأمن الغذائي

اخبار مصر… عقد الرئيس السيسي اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

ضمان الأمن الغذائي.. السيسي يوجه بتوفير العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

اعرف لجنتك بالرقم القومى للانتخابات الرئاسية من موقع الهيئة الوطنية

يواصل اليوم المرشحون لـ الانتخابات الرئاسية 2024، وحملاتهم الانتخابية، ممارسة الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين والتى انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين فى الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم فى الداخل.

الأرصاد تطمئن المواطنين على استقرار الطقس.. وتحذر من ظاهرة واحدة خطيرة

طمأنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المواطنين، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر، وتشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى الأحد المقبل.

ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

سلطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الضوء على شخصية الرئيس السيسي، وقالت إنه ما بين الحكمة والنبل سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار رحلة حياته الغنية بكل ما هو ملهم وعظيم حتى قبل أن يكون رئيسًا.

سفارة موسكو بالقاهرة: إجلاء 558 روسيا من غزة عبر ميناء رفح البري

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إجلاء 558 شخصا من قطاع غزة من إجمالي 900 شخص تقدموا بطلب المساعدة في الإجلاء، 408 منهم سافروا من مصر إلي روسيا على متن طائرات الوزارة.

الصحة: الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلا فلسطينيا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه بناء تقييم الوضع الصحي للأطفال المبتسرين القادمين من قطاع غزة، تم نقل 12 طفلا إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بواسطة «الإسعاف الطائر» وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحملة الرسمية لـ السيسي تعقد لقاءات مع المصريين بالخارج عبر "الفيديو كونفرانس"

استمراراً للقاءات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مع المصريين بالخارج، عقدت الحملة الرسمية ثلاث لقاءات متتالية خلال يومين مع عدد من الجاليات المصرية بالخارج في عدد من دول العالم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

رئيس اكور العالمية: مصر تمثل نموذجاً فريداً في مجال السياحة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، وذلك بحضور جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لأكور لايف ستايل، والمستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر علي.

5 آلاف فندق.. شركة أكور العالمية تسعى لتوسيع أنشطتها في مصر.. وتوجيه عاجل من الحكومة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الإثنين، سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، وذلك بحضور جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لأكور لايف ستايل، والمستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر علي.

وزير السياحة والآثار: تسهيلات وحوافز جديدة للاستثمار في مصر قريبا

التقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، ووفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية في مصر.

شح المعروض يرفع أسعار السجائر إلى مستوى غير مسبوق

تشهد أسعار السجائر في مصر ارتفاعًا غير مسبوق، ويرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها شح المعروض من السجائر، وارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الضرائب المفروضة على السجائر.

صلاح هاشم: يجب تشكيل لجنة أممية لتوثيق جرائم قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، تقريراً توثيقياً يرصد ممارسات وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي ترقي جميعها لأن تكون جرائم حرب مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي.

شروط التقديم للحج السياحي .. تفاصيل

حملة كبري تقوم بها حاليا شركات السياحة استعدادا لموسم الحج 2024م، معلنة عن برامج الحج المُختلفة، بعد اعتماد أحمد عيسي، وزير السياحة، الضوابط المنظمة للموسم الجديد.

حوار فيديو وصور|متحدث الري يكشف لصدى البلد كيف تغلبت مصر على العجز المائي.. وتأثير التغيرات المناخية

تعد وزارة الموارد المائية والري من أهم الوزارات الخدمية التي تهتم بقضايا المياه والتغيرات المناخية، ومع تزايد السكان في مصر والتحديات المائية، مثل ثبات حصة مصر وسد النهضة والتغيرات المناخية، كان عليها القيام بالعديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك التحديات.