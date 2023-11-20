الحملة الرسمية لـ السيسي تعقد لقاءات مع المصريين بالخارج عبر "الفيديو كونفرانس"

استمراراً للقاءات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مع المصريين بالخارج، عقدت الحملة الرسمية ثلاث لقاءات متتالية خلال يومين مع عدد من الجاليات المصرية بالخارج في عدد من دول العالم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

- حيث التقى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، مع ممثلي الجالية المصرية في أمريكا.

- كما التقى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج في أستراليا، والأردن، والبحرين، وقطر، وعمان، ونيجيريا، وأوغندا، والصين، وقيرغستان، وطاجكيستان، والمغرب.

- وكذلك عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي اللقاء الثالث مع ممثلي الجاليات المصرية بالخارج بدولتي الإمارات والكويت.

وخلال اللقاءات، عبر رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن سعادته باللقاءات المستمرة مع الجاليات المصرية بالخارج، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي تخص العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، موضحاً أن الدولة المصرية على رأسها أولوياتها ملف المصريين بالخارج، وأن الدولة المصرية حققت عدداً من الإنجازات في هذا الملف من بينها مبادرة الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج وغيرها، مشيداً بدور المصريين في الخارج في العمل على توعية المواطنين المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبهم، عبر ممثلو الجاليات المصرية بالخارج عن سعادتهم بلقاءات الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستمرة والتواصل الفعال مع الجاليات المصرية بالخارج في جميع دول العالم، ومناقشة التحديات التي تواجههم في عملية الاقتراع للمصريين بالخارج، مثمنين ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات بملف المصريين بالخارج. مؤكدين قيامهم بدورهم بتوعية المصريين بالخارج والشباب الدارسين بالخارج وتشجيعهم على ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم الدستور نصاً.