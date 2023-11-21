فيتوريا يطالب أحمد فتوح ومحمد صبحي بحل أزمتهما مع الزمالك

طالب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، أحمد فتوح والحارس محمد صبحي ثنائي الزمالك، بحل أزمتهما مع النادي الأبيض خلال المرحلة المقبلة.



وترددت أنباء من المنتخب الوطني بأن فتوح وصبحي طلبا الاجتماع مع فيتوريا لتوجيه الشكر له على ضمهما رغم قرار الزمالك بإيقافهما وعرضهما للبيع لأسباب انضباطية، وأكد فيتوريا للثنائي أنه قرر ضمهما من أجل مصلحة المنتخب المصري فقط لأنهما من العناصر الواعدة، وأنه ليس له علاقة بأزمتهما مع الزمالك، وأنه سيكون هناك صعوبة في ضمهما المرحلة المقبلة إذا استمر استبعادهما من الزمالك، وطالبهما بحل المشكلة مع النادي.

وانضم فتوح وصبحي لمعسكر منتخب مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، الذي استطاع الفراعنة خلاله الفوز على جيبوتي (6-0) وسيراليون (2-0)، في أول جولتين بتصفيات مونديال 2026.