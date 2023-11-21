عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التغير المناخي وقطاع الزراعة.. مركز البحوث يشارك في دورة تدريبية لكوكبة من الباحثين

صدى البلد

يشارك المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، في دورة تدريبية  بعنوان  "التغير المناخي وقطاع الزراعة"في الفترة من 19/11/2023 حتى 30/11/2023.

وفي هذا الإطار صرح الدكتور محمد عبد ربة مدير المعمل المركزي للمناخ وبناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

قام مجموعة من الباحثين بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتدريس في الدورة التدريبية عن التغير المناخي وقطاع الزراعة، وذلك بمقر الهيئة العامة للارصاد الجوية تحت رعاية وزارة الخارجية وبالتعاون مع المركز القومي للبحوث، حيث قام العديد من الباحثين بالمعمل بالقاء محاضرات عن الزراعة الذكية و التغيرات المناخية وكيفية الاستفادة من بيانات الارصاد الجوية الزراعية في الادارة المزرعية و كيفية صيانة و متابعة محطات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية تقدير الاحتياجات المائية والسمادية للمحاصيل وفقاً للظروف المناخية السائدة بكل منطقة مناخية.

 

تشمل  تلك الدورة زيارة لمقر المعمل المركزي للمناخ الزراعي وذلك يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 للتعرف على ارض الواقع على التطبيقات الخاصة بزراعة الاسطح والزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي عيش الغراب و إنتاج ثمار عيش الغراب بجانب زيارة مكون تدوير المخلفات باستخدام ديدان الأرض.

 

 ولقد وجد تفاعل كبير من ممثلي 20 دولة افريقية للتقنيات الزراعية الموجودة في مصر و تمنياتهم الاستفادة القصوي من الخبرات المصرية الخاصة بمختلف الانشطة الزراعية.

 

 كما تضم تلك الدورة كوكبة من الباحثين المميزين و المشهود لهم بالكفاءة العلمية بالمركز القومي للبحوث و مختلف الكليات و المعاهد البحثية ليكونوا واجهة مشرفة لوطننا الحبيب خلال التدريب الاشقاء الافارقة من مختلف البلدان المشاركة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

الحكومة الإسرائيلية على جهاز كشف الكذب.. ماذا يريد نتنياهو؟

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

الوشم في الإسلام .. اعرف حكمه للرجال والنساء

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج

انجاز طبي في السعودية..إنقاذ حياة شاب بعد إجراء عملية جراحية في القلب

في انتظار رد إسرائيل.. أول تعليق من قطر على صفقة تبادل الأسري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تدخل موسوعة جينيس بسبب صنعها أطول شعر مستعار في العالم.. فيديو

تجاهلت طليقها.. بوسى تثير الجدل فى أول ظهور بعد الطلاق

بالأحمر.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في أحد الزيارات الرسمية

تحذير.. نوع خطير من المسكنات يسبب مشاكل كارثية

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ