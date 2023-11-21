التغير المناخي وقطاع الزراعة.. مركز البحوث يشارك في دورة تدريبية لكوكبة من الباحثين

يشارك المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، في دورة تدريبية بعنوان "التغير المناخي وقطاع الزراعة"في الفترة من 19/11/2023 حتى 30/11/2023.

وفي هذا الإطار صرح الدكتور محمد عبد ربة مدير المعمل المركزي للمناخ وبناء علي توجيهات وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

قام مجموعة من الباحثين بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتدريس في الدورة التدريبية عن التغير المناخي وقطاع الزراعة، وذلك بمقر الهيئة العامة للارصاد الجوية تحت رعاية وزارة الخارجية وبالتعاون مع المركز القومي للبحوث، حيث قام العديد من الباحثين بالمعمل بالقاء محاضرات عن الزراعة الذكية و التغيرات المناخية وكيفية الاستفادة من بيانات الارصاد الجوية الزراعية في الادارة المزرعية و كيفية صيانة و متابعة محطات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية تقدير الاحتياجات المائية والسمادية للمحاصيل وفقاً للظروف المناخية السائدة بكل منطقة مناخية.

تشمل تلك الدورة زيارة لمقر المعمل المركزي للمناخ الزراعي وذلك يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023 للتعرف على ارض الواقع على التطبيقات الخاصة بزراعة الاسطح والزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي عيش الغراب و إنتاج ثمار عيش الغراب بجانب زيارة مكون تدوير المخلفات باستخدام ديدان الأرض.

ولقد وجد تفاعل كبير من ممثلي 20 دولة افريقية للتقنيات الزراعية الموجودة في مصر و تمنياتهم الاستفادة القصوي من الخبرات المصرية الخاصة بمختلف الانشطة الزراعية.

كما تضم تلك الدورة كوكبة من الباحثين المميزين و المشهود لهم بالكفاءة العلمية بالمركز القومي للبحوث و مختلف الكليات و المعاهد البحثية ليكونوا واجهة مشرفة لوطننا الحبيب خلال التدريب الاشقاء الافارقة من مختلف البلدان المشاركة.