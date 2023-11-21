الأكونت مع حد تاني.. أحدث ظهور لـ أحمد جلال عبد القوي بعد غياب

عاد الفنان أحمد جلال عبد القوي للظهور مرة أخرى عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعد الأزمة التي تعرض لها في شهر مايو الماضي.

ونشر أحمد جلال عبد القوي رسالة عبر فيسبوك يكشف فيها عودته للسيطرة على حسابه قائلا: "أي رسايل وصلت من شهر 6 لحد شهر أكتوبر ده مش أنا.. الأكونت كان مفتوح من تلفون تاني".

ونشر أحمد جلال عبد القوي صورة لها عبر ستوري فيسبوك، يوضح فيها تغير شكله وعودته للاهتمام بصحته.

وتعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي لوعكة صحية في شهر مايو الماضي، نُقل على أثرها إلى المستشفى.

أحمد جلال عبد القوى فنان مصري شاب، وهو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي، لفت الأنظار إليه في أول ظهور له بجوار الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي.

ولد أحمد جلال عبد القوى في القاهرة عام 1984، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مشواره الفني في عام 2006.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية، يأتي على رأسها "حضرة المتهم أبي” الذي عرض في عام 2006، وشارك فيه بدور الابن الشاب للشخصية المحورية في العمل، وحظي العمل بنجاح كبير وحصد إعجاب الجمهور، كما شارك في "حديث الصباح والمساء" ومسلسل "الليل وآخره" من تأليف والده الكاتب محمد جلال عبد القوي، حيث قدم دور"بهجت" الضابط ابن "يحيى الفخراني.. رحيم المنشاوي”.