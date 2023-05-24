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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جلال عبد القوى يكشف تطورات حالته الصحية

صدى البلد

طمأن الفنان أحمد جلال عبد القوي متابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية  دخل على إثرها المستشفى .

وكتب أحمد جلال عبد القوى عبر حسابه الشخصي على موقع “ فيسبوك: "شكرا لكل حد سأل واطمن  وإن شاء الله الموضوع قيد التحقيق ولا شك في نزاهة القضاء المصري وسوف يتم مقاضاة كل من تسبب في ضرر مادي ومعنوي ومهني".

وتعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى وذلك في أحد مطاعم الأسماك بالجيزة، حيث حدثت له حالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية.

من هو أحمد جلال عبد القوي وأهم أعماله الفنية ؟

أحمد جلال عبد القوى فنان مصري شاب، وهو نجل الكاتب محمد جلال عبد القوي، لفت الأنظار إليه في أول ظهور له بجوار النجم نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي، وولد أحمد جلال عبد القوى في القاهرة عام 1984، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مشواره الفني في عام 2006, وشارك في العديد من الأعمال الفنية، يأتي على رأسها "حضرة المتهم أبي” الذي عرض في عام 2006، وشارك فيه بدور الابن الشاب للشخصية المحورية في العمل، وحظي العمل بنجاح كبير وحصد إعجاب الجمهور، كما شارك في "حديث الصباح والمساء" ومسلسل "الليل وآخره" من تأليف والده الكاتب محمد جلال عبد القوي، حيث قدم دور"بهجت" الضابط ابن "يحيى الفخراني.. رحيم المنشاوي”.

أحمد جلال عبد القوى حضرة المتهم ابي حديث الصباح والمساء مسلسل حضرة المتهم أبي يحيى الفخراني نور الشريف

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