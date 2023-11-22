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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس عربية النواب يرفض اقتراح وزيرة مخابرات الاحتلال لإعادة توطين سكان غزة

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن تصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود جيلا جملئيل التى أشارت فيها إلى أنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم وأن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية خارج القطاع" كشفت بكل جلاء عن خطة حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال " أباظة " فى تصريحات له اليوم : إن الجلسة التاريخية التى عقدها مجلس النواب اليوم لمعرفة الإجراءات الحكومية لمواجهة ملف التهجير القسرى للفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية كشفت مخطط حكومة الاحتلال أمام العالم ، مؤكداً أن رد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وكلمات جميع النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين أكدت للعالم كله أن مصر حكومة وبرلماناً وشعباً تقف صفا واحداً خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين والحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رفضه وبشكل قاطع لهذه التصريحات الفجة من وزيرة جيش الاحتلال موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ورفضه لملف التهجير بعد أن كشفت مصر للعالم كله الأهداف الخبيثة التى وراء هدف جيش الاحتلال من تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دعم الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر من أجل الوقف الفوري للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين والتى أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين ، مؤكداً أن مصر كانت ولاتزال وستظل داعمة للشعب الفلسطيني حتى يتحقق حلمه فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

وكانت وزيرة مخابرات جيش الاحتلال قد أشارت إلى أنه بدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا الفاشلة يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم".

حزب الليكود جيلا جملئيل غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين

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