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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل صحة الشيوخ: الهدنة بين حماس وإسرائيل خطوة إيجابية لتتويج جهود السيسي

حسين خضير وكيل لجنة
حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

ثمن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار  بين إسرائيل وحماس ،وتبادل الأسري بين الجانبين ووقف كافة الأعمال  والتوغل العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال الدكتور حسين خضير فى بيان صحفى له، إن اتفاق الهدنة يأتي تتويجا لجهود  الدبلوماسية المصرية منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الفلسطينيين، التي تسببت في تدهور غير مسبوق في الأوضاع  الإنسانية داخل القطاع، مؤكدا أن الاتفاق يسمح بإدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأشار إلى أن إتفاق وقف النار يعد خطوة مبدئية حقيقية قد تدفع للوصول إلى حل سياسي، يتضمن استمرار صفقات تبادل الأسري والمحتجزين، مشيرا إلى أن الجهود المصرية مستمرة من أجل تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة و تبادل الأسرى.

واختتم د خضير بأن مصر حريصة كل الحرص على حل القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية للأشقاء فى قطاع غزة ،واستمرار المساعى المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مختلف الأطراف الدولية لاستكمال مسيرة السلام وحل الدولتين, وتثبيت التهدئة فى قطاع غزة.

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