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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنح الإسكندرية: تأجيل محاكمة حمو بيكا لجلسة 29 نوفمبر

 

قررت محكمة جنح العطارين بمحافظة الإسكندرية، تأجيل محاكمة الفنان الشهير حمو بيكا ، الي جلسة 29 نوفمبر الجاري  للحكم، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 40 لسنة 2021 أحوال قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة المرور بضبط  سيارة دون رخصة تسيير، وبها تغيير في اللون المثبت في الرخصة ،ودون رخصة قيادة لسائقها، بدائرة القسم.

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وتبين من التحقيقات، أنه عقب قيام ضباط المرور لتنظيم الحركة المرروية وضبط المخالفات المرورية ،حال تواجد السيارة رقم(  س أ د 9937 ) بها زجاج ملون بالكامل ،وباسيقاف السيارة وبسؤال قائدها "م.م.م" وشهرته حمو بيكا، عن التراخيص، أقر بعدم حملة ثمة تراخيص، وأفاد أن رخصة قيادته تم سحبها سابقا في طريق الحمام، وأنه لا يحمل رخصة التسيير حاليا، ولا إيصال سحب.

وبالكشف عن السيارة، تبين أنها سيارة ماركة اودي برتقالي اللون وتم تغيير جوهري في لون السيارة الي اللون الذهبي عن طريق اللصق الكامل غير المثبوت في رخصة التسيير للسيارة.

وبالعرض علي النيابة ، وتم إحضار رخصة التسير الخاصة بالسيارة، وأن رخصته الخاصة تم سحبها سابقا بطريق الحمامو،وان تغيير في اللون السيارة فهي لاحدي شركات الدعاية وأن هناك 50 سيارة قامت الشركة بوضع اللاصق الذهبي عليها كانوع من أنواع الدعاية ، وأن والفاميه الموجود علي الزجاج ،هو لعدم رؤية الالتفاف حوله في الطريق العام من المعجبين ، وقررت النيابة  ،إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه ،إحالة الدعوي مع إخلاء سبيله.

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