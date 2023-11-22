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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث بالشأن الإسرائيلي : نتنياهو عارض الهدنة لعدم تحقيقه أي انتصار في غزة

نتنياهو
نتنياهو

أكد الكاتب عصمت منصور الباحث في الشأن الاسرائيلي من رام الله، أن الضغط الشعبي في اسرائيل هو ما أجبر رئيس الوزراء نتنياهو لعقد الهدنة واتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن نتنياهو كان يعارض الهدنة لأنه لم يحقق أي انتصار مما طمح إليه في غزة.

وأضاف منصور، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن حركة حماس كانت تراهن أنها ستبقى في غزة وتجري تبادل للأسرة وتمت الهدنة بعد مخاض طويل، قائلا: من تهرب منها نتنياهو وحماس كانت تريد وقف اطلاق النار وهذا من مصلحتها ولكن نتنياهو لم يحقق أي هدف ولا صورة انتصار".

 

وتابع: "نتنياهو وجد نفس محاصرا بضغط امريكي ودول المنطقة والمواطنين الإسرائيليين فاضطر لقبول الهدنة ويعيد الأطفال والأمهات الذين أخذوا من بيوتهم بعد فشل استخباراتي"، موضحا أن هذه الهدنة تعطي مكسب وحيد لنتنياهو أنه يعيد جزء من الأسرى وبالنسبة لحماس والفلسطينيين هذه الهدنة تعطيهم فرصة ادخال المساعدات لان الوضع في غزة مأساوي بكل الأبعاد.

إدخال المساعدات إطلاق النار الإسرائيليين الإعلامي إبراهيم عيسى القاهرة والناس تبادل الأسرى حركة حماس

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