الحكومة الجديدة المتطرفة.. الأرجنتين تعلن احتمال نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

قالت ديانا موندينو، المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في الحكومة الأرجنتينية الجديدة اليمينية، إن الأرجنتين قد تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في المستقبل.

وأضافت موندينو أن قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس كان قيد الدراسة والبحث، ولكن تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع الأمنية بالدبلوماسيين الأرجنتينيين خلال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن سفارة الأرجنتين ستبقي في الوقت الحالي في تل أبيب.

ولفتت إلى أن الكثيرين ينظرون إلى مسألة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس على أنها قضية سياسية، مضيفة: "هذه وجهة نظر، ولكن إذا كانت هناك سفارة تخدم العديد من المجتمعات في مكان واحد، فهذا سيكون أكثر فعالية وكفاءة".

وصرح الرئيس الأرجنتيني الجديد اليميني المتطرف خافيير مايلي، في وقت سابق، بأنه ينوي زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل تنصيبه رسميا.

وجاء ذلك بعد فوز خافيير مايلي من حزب تقدم الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية على منافسة وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من حزب الاتحاد من أجل الوطن، ومن المتوقع أن يتولى مهام منصبه في 10 ديسمبر القادم.