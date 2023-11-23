عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الجديدة المتطرفة.. الأرجنتين تعلن احتمال نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

ديانا موندينو المرشحة
ديانا موندينو المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في الأرجنتين

قالت ديانا موندينو، المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية في الحكومة الأرجنتينية الجديدة اليمينية، إن الأرجنتين قد تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في المستقبل.

وأضافت موندينو أن قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس كان قيد الدراسة والبحث، ولكن تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع الأمنية بالدبلوماسيين الأرجنتينيين خلال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن سفارة الأرجنتين ستبقي في الوقت الحالي في تل أبيب.

ولفتت إلى أن الكثيرين ينظرون إلى مسألة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس على أنها قضية سياسية، مضيفة: "هذه وجهة نظر، ولكن إذا كانت هناك سفارة تخدم العديد من المجتمعات في مكان واحد، فهذا سيكون أكثر فعالية وكفاءة".

وصرح الرئيس الأرجنتيني الجديد اليميني المتطرف خافيير مايلي، في وقت سابق، بأنه ينوي زيارة الولايات المتحدة وإسرائيل قبل تنصيبه رسميا.

وجاء ذلك بعد فوز خافيير مايلي من حزب تقدم الحرية اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية على منافسة وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا من حزب الاتحاد من أجل الوطن، ومن المتوقع أن يتولى مهام منصبه في 10 ديسمبر القادم.

عاجل.. فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56%

بعد فوز مايلي| وزيرة الخارجية المرشحة في الحكومة الجديدة: الأرجنتين لن تنضم لـ البريكس

الأرجنتين الحكومة الأرجنتينية الجديدة ديانا موندينو إسرائيل تل أبيب القدس سفارة الأرجنتين الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

وعد رسمي من الحكومة والكيلو بـ27 جنيها بدل 50|مفاجأة بشأن أسعار السكر

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مدير مستشفي الشفاء في غزة

تدخل حكومي عاجل يزلزل أسعار السكر.. وطرح الكيلو بـ27 جنيها بعد 50

بشرى سارة| تراجع مرتقب في أسعار الذهب.. و"التموين" تكشف موعد الانخفاض

بيان عاجل لـ قطر بشأن موعد بدء سريان الهدنة في غزة

موضوعات متعلقة

بعد فوز مايلي| وزيرة الخارجية المرشحة في الحكومة الجديدة: الأرجنتين لن تنضم لـ البريكس

عاجل.. فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بنسبة 56%

منتخب الأوروجواي يكسر سلسلة اللاهزيمة لـ الأرجنتين بعد 14 مباراة

بمشاركة ميسي.. أرجواي تضرب الأرجنتين بهدفين دون رد في تصفيات المونديال

ترشيحاتنا

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل واستهداف عسقلان برشقة صاروخية

5 أسباب لظهور حب الشباب في الوجه.. لن تتوقعها

زوجة تشكو من عدم اغتسال زوجها قبل أو بعد العلاقة الحميمية.. داعية يرد عليها

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-11- 2023| فيديو

عواصف رملية وترابية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا للمواطنين| فيديو

إعلام عبري يكشف عن حجم الخسائر المالية لإسرائيل في حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها

لأشهى أطباق الفطور.. طريقة عمل البيض بالبسطرمة

احترس من التخاريف| خوارزمية الفيسبوك تسيطر على الملايين..فهل غرضها مسح القضية الفلسطينية

ماذا يحدث للرضع عند تناول اليانسون؟

فيديو

أبسط حقوقها تحولت لأمنية.. مقطع فيديو لطفلة فلسطينية يفطر القلوب.. شاهد

جنون.. أول تعليق من ميسي على أعمال الشغب في مباراة الأرجنتين والبرازيل |فيديو

مطلعش تسريب غاز.. سر الرائحة الغريبة المنتشرة بالقرية الذكية|فيديوجراف

أنا مش شيخ يا جماعة..تامر حسني ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ