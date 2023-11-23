عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور السفير أسامة نقلي.. الربيعة يلتقي المفوض العام للأونروا في مدينة العريش

د. الربيعة يلتقي
د. الربيعة يلتقي المفوض العام الأونروا

التقى المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

وتناول الجانبان خلال اللقاء الوضع الإنساني الدقيق في قطاع غزة وسبل إيصال المساعدات للنازحين هناك.

وثمن لازاريني وقوف المملكة ممثلة بالمركز إلى جانب الشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، معربًا عن شكره الجزيل للدعم السعودي المقدم لوكالة الأونروا الذي أسهم في القيام بواجباتها تجاه المتضررين في قطاع غزة.

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الديوان الملكي السعودي السفير أسامة نقلي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة سفير خادم الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب خلال ساعات وهذا ثمن عيار 21 الآن

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

حقق الدوري الإنجليزي للشباب ويريد الأبيض.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن القبض على مدير مستشفى الشفاء

بأسعار وشروط زمان.. فرصة لامتلاك شقة 90 مترًا 3 غرف وصالة جاهزة للتسليم

لعنة “الأبيض” مستمرة| محمود كهربا يواصل دفع فاتورة الزمالك.. وصدمة جديدة تنتظره في يناير

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

هل فيلم مستر إكس السبب؟..تفاصيل طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد 4 سنوات|فيديو

ترشيحاتنا

اليوم.. حزب الله يشن 17 هجوما ضد قوات الاحتلال

أعلام مصر وفلسطين ترفرف في استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي

المقصود بقوله تعالى «الشيطان يعدكم الفقر».. وهل الغنى ليس دليل رضا الله؟

بقوافل إغاثة ومشاركة مع الرئيس.. أبو العينين يواصل دعم الأشقاء في غزة

عودة الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

بقوة 5.2 درجة.. زلزال عنيف يضرب تركيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مميزة.. حنان مطاوع تبهر متابعيها بإطلالتها

قبل عرضه اليوم.. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل "بطن الحوت" وتصريحات أبطاله

ملابس البحر.. هيدي كرم تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

الكيلو بـ 12 و27.. انخفاض أسعار السكر وطرح 170 ألف طن بالأسواق

فيديو

المرض قاس وشرس.. رسالة مؤثرة من هاني الناظر تتصدر الترند

عاجل.. 1000 جنيه قيمة انخفاض سعر الجنيه الذهب

حرب شوارع.. ماذا جرى بين جماهير البرازيل والأرجنتين في قمة كروية| فيديو جراف

ساب العربية وهرب.. تفاصيل غريبة في حادث انهيار كوبري المشاة بسبب سائق..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ