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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يستقبل مندوب فلسطين لبحث خطة التحرك لمواجهة جرائم إسرائيل

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي والسفير مهند العكلوك

استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بالقاهرة،  مؤكدًا دعم البرلمان العربي  ومــسانــدتــه لــلقضية الفلســطينية بــاعــتبارهــا قــضية الــعرب الأولــى والـمركـزيـة، ووقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. 


وقال رئيس البرلمان العربي، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير، يفوق طاقة البشر، وأن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية أمام مرأى ومشهد العالم والمجتمع الدولي، وأنه لم يتوان عن نصرة القضية الفلسطينية ، فقام منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة.


بدوره ثمن السفير مهند العكلوك الدورالذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.


وأدان العكلوك، الصمت الدولي امام مايحدث في قطاع غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، 
ودعا الدول العربية والإسلامية لاتخاذ إجراءات قوية سياسية واقتصادية ودبلوماسية حيال الجرائم التي تحدث.

 

كما بحث الجانبان خطة التحرك الدولية التي أعدها البرلمان العربي  لمواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني وتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، وتعمد التخريب والتدمير للبنية التحتية بقطاع غزة والانتقال الآن إلى الضفة الغربية، وعلى رأسها تقديم البرلمان العربي شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب التحقيق الفوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ومسؤوليها، ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وتحريك الدعوى الجنائية وفقا لاختصاصه.

 

حضر اللقاء من البرلمان العربي، الدكتور ياسر كاسب، مدير الشئون البرلمانية– أمين سر لجنة فلسطين، دكتور كريم السيد مدير مركز الدبلوماسية، معالي النائب طارق نصير، ومعالي النائب شادية الجمل، ومن مندوبية فلسطين، جومانه الغول، مستشار أول بمندوبية فلسطين.

البرلمان العربي الجامعة العربية الحرب على قطاع غزة السفير مهند العكلوك الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

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