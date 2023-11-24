اخبار مصر على مدار 24ساعة.. مصر تعلن تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وصفقة المحتجزين

اخبار مصر.. ساعات حاسمة ينتظرها سكان قطاع غزة قبل بدء سريان الهدنة، وإتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

خط أحمر.. مصر تعلن تفاصيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة المحتجزين

ساعات حاسمة ينتظرها سكان قطاع غزة قبل بدء سريان الهدنة، وإتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث تواجه الصفقة بعض العقبات الفنية، وهو ما تحاول مصر والوسطاء التغلب عليها من أجل تحقيق الهدنة وإتمام الصفقة المنتظرة.

استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين.. أبرز تصريحات السيسي في فعالية تحيا مصر

وأكد الرئيس السيسي: كان قرارى حاسما، وهو ذاته قرار مصر - دولة وشعبا - بأن نكون فى طليعة المساندين للأشقاء فى فلسطين، وفى ريادة العمل من أجلهم ذلك القرار الراسخ فى وجدان أمتنا وضميرها، فمصر قد كتب تاريخ كفاحها، مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصرى بالدم الفلسطينى على مدار سبعة عقود وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا، أن تظل مصر هى الأساس، فى دعم نضال الشعب الفلسطينى الشقيق.

ملك الأردن: موقف الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين سيخلده التاريخ

أشاد الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، بموقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية.

متمسكون بحقوق الأشقاء.. نص كلمة الرئيس باحتفالية "تحيا مصر - تحيا فلسطين"

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمـــة خلال احتفالية "تحيا مصر - تحيا فلسطين" بإستاد القاهرة الدولى – الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023.

قرار جمهوري بالموافقة على قرض مترو الإسكندرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية، بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

الحكومة تكشف تطورات مشروعات جزيرة الوراق والعلمين الجديدة

وتطرق الاجتماع إلى موقف مشروع تطوير جزيرة الوراق، وما تم توفيره من وحدات السكن البديل المخصص لأهالي جزيرة الوراق بالمدن الجديدة، وكذا الأراضي السكنية البديلة المخصصة لهم بمدن 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، كما تم تناول موقف المناطق ذات الأولوية، وأعمال المرافق بالمرحلة العاجلة.



وحدات عقارية للبيع بالدولار .. الحكومة تبحث مبادرة لإتاحتها للمصريين بالخارج والأجانب بمشاركة القطاع الخاص

وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.

ضياء رشوان: مصر تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تؤكد ما تم الإعلان عنه من بدء سريان الهدنة المتفق عليها في قطاع غزة، في تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة.

مصر تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.. والسيسي: سنستمر في الدعم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تسعى لإدخال أكبر كميات من المساعدات للتخفيف عن أكثر من مليوني فلسطينى تحت الحصار.

بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. انطلاق 500 شاحنة مساعدات لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن انطلاق وتسيير قافلة جديدة اليوم /الخميس/ تضم أكثر من 500 شاحنة جديدة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن (8950) طنا من المساعدات الموجهة لفلسطين من أرض إستاد القاهرة الدولي متوجهة لمعبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطيني، وذلك بمشاركة مايزيد عن 15 ألف متطوع مشارك من جميع محافظات الجمهورية.

قيادات حزبية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد الحرص على عدم تصفية القضية الفلسطينية

ثمنت قيادات حزبية رسائل الرئيس السيسي خلال فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين" التي عقدت مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، وأكدوا أن رسائل الرئيس بالمؤتمر ورفضه بشكل قاطع التهجير القسري تعبر عن قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وسيادتها، التي لا يمكن المساس بها وحرصها على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 خلال أيام

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023، ينتظره المستحقون البالغ عددهم 11 مليون مواطن، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمتابعة صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة بداية من يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر .