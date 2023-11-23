الحكومة تكشف تطورات مشروعات جزيرة الوراق والعلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على مكتب وزير الإسكان.

و تطرق الوزير إلى موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث أوضح موقف إجمالي المساحات المخصصة للأنشطة بالمدينة، والموقف التنفيذي لأعمال تنسيق الموقع للأبراج الشاطئية، وكذا أعمال ممشى الأبراج والكمبوند السكني، ونسب إنجاز أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية لتلك الأبراج، والتشطيبات المعمارية داخل الوحدات السكنية، وأعمال الكهروميكانيك داخل الطرقات السكنية.

كما تناول الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لأبراج المنطقة الجنوبية (منطقة المال والأعمال) التي تأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة، مستعرضاً نسب التنفيذ الإجمالية، وتاريخ الانتهاء المتوقع للأعمال، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال المدينة التراثية، ونسب التنفيذ لمرحلتيها، وأيضًا الموقف التنفيذي لعمارات الداون تاون، وأعمال التشطيبات الداخلية للعمارات ضمن المرحلة الثانية، وموقف مشروع الحي اللاتيني، وأعماله التنفيذية، وفي الإطار ذاته، تم استعراض موقف الأعمال التنفيذية لكمبوند مزارين، ومستهدفات المشروع.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمرحلتيها، وأعمال تنسيق الموقع العام، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بالعلمين الجديدة، وإجمالي ما تم تخصيصه من الإسكان المتميز وسكن مصر داخل المدينة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق، وكذا مشروعات الطرق والكباري، وأعمال تنسيق الموقع للطرق والميادين.

وعن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، استعرض وزير الإسكان، موقف مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، لافتا إلى المخطط العام لتطويرها والمقترحات التصميمية لمختلف مكونات مشروع التطوير، والبرنامج الزمني للأعمال المتبقية للانتهاء من هذا المشروع، مستعرضاً مجموعة من الصور لما تم من أعمال وما هو جار تنفيذه.



وتطرق الاجتماع إلى موقف مشروع تطوير جزيرة الوراق، وما تم توفيره من وحدات السكن البديل المخصص لأهالي جزيرة الوراق بالمدن الجديدة، وكذا الأراضي السكنية البديلة المخصصة لهم بمدن 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، كما تم تناول موقف المناطق ذات الأولوية، وأعمال المرافق بالمرحلة العاجلة.

وتناول الوزير موقف مشروع تطوير منطقة زهور مايو، مستعرضاً مجموعة من الصور التي ترصد ما تم من أعمال لتطوير هذه المنطقة، وما تتضمنه المنطقة المطورة من عمارات سكنية ومركز طبي وتجاري، ومدرسة للتعليم الأساسي، مشيراً إلى ما تم من إجراءات لتسليم وتحديد المستحقين للحظائر التي تم اقامتها بالمنطقة، مؤكداً سعادة الأهالي بعد تسلمهم وحداتهم البديلة بهذا المشروع.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمنطقة المال والأعمال CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبيناً الموقف الخاص بالأبراج الإدارية، والأبراج الفندقية، والأبراج السكنية، وكذا موقف أعمال البوديوم للبرج الأيقوني، وأعمال التشطيبات الداخلية له، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية ونماذج للأعمال والتشطيبات الداخلية، وكذا موقف الأبراج الهلالية، ونماذج لتأثيث الغرف الفندقية.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال الداخلية والخارجية والمرافق بالحي السكني الخامس R5، وأعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للعمارات وكذا أعمال التشطيبات الخارجية وتنسيق الموقع للفيلات، وكذا الموقف التنفيذي للأعمال بالحي السكني الثالث R3، وموقف بيع الفيلات والتاون هاوس، وعمارات الإسكان المختلط، ولفت وزير الإسكان إلى ما تم الانتهاء منه من خدمات بالحي السكني الثالث (مدارس، سوق تجاري، البريد، المركز النموذجي لخدمات الأحوال المدنية)، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمحاور الرئيسية والميادين، وكذا مشروعات أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية ( محور بن زايد الجنوبي، محور التسعين الجنوبي، طريق 4، محور التسعين الشمالي، الممشى الجانبي لطريق2، ميدان الكاتدرائية، ميدان الأمل، ميدان الهرم)، فضلا عن أعمال المرافق للعاصمة الإدارية الجديدة ( خطوط المياه العكرة، محطة المعالجة، مصادر المياه الحالية، خطوط الصرف الرئيسية، خطوط الري الرئيسية، مرافق شرق الطريق الإقليمي، مرافق غرب الطريق الإقليمي).

كما تابع الاجتماع الموقف التنفيذي للنهر الأخضر، ونسب التنفيذ الإجمالية بقطاعاته، وأعمال تنسيق عدد من المواقع والزراعات، ومن ذلك موقف حديقة القوارب، وواحة الرفاهية، ومباني الخدمات، وكذا أعمال تنسيق الموقع للحديقة الإسلامية، ومناطق اللاند سكيب الصحراوي، وأيضًا أعمال تنسيق الموقع لحديقة الفنون، ولساحة الاحتفالات، ولمنطقة السينما الصيفي، والأعمال التنفيذية لمباني الحديقة التراثية، وأعمال تنسيق الموقع لحديقة الفراشات، بالإضافة إلى الأعمال التنفيذية لبحيرة الفنون والمناطق المحيطة بها، والأعمال التنفيذية لمنطقة الملاعب الرياضية، والأعمال التنفيذية للحديقة التعليمية.

