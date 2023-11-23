بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. انطلاق 500 شاحنة مساعدات لدعم الشعب الفلسطيني

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن انطلاق وتسيير قافلة جديدة اليوم /الخميس/ تضم أكثر من 500 شاحنة جديدة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن (8950) طنا من المساعدات الموجهة لفلسطين من أرض إستاد القاهرة الدولي متوجهة لمعبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطيني، وذلك بمشاركة مايزيد عن 15 ألف متطوع مشارك من جميع محافظات الجمهورية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات وصل إلى نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في قطاع غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.



يُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتي الآن نحو (102) قاطرة محملة بـ(1.084) طن من المواد الغذائية و(54.7) طن من البطاطين والملابس والأكفان ونحو (399.5) طن من المياه وأكثر من (197.6) طن من الأدوية والمستلزمات الطبية و28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.



أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185) قاطرة محملة ب(2444) طنًا من المواد الغذائية(48) ألف بطانية وملابس وأكفان (458) طنًا مياه و أكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.



فى مقدمتها مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيرى والإجتماعى

"يذكر أن التحالف الوطنى، هو تجمع يضم 32 كيانا تنمويا وخدميا من رواد العمل المجتمعي في مصر، فى مقدمتها مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيرى والإجتماعى.



تم تأسيس التحالف عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني، ليكون أول استجابة من المجتمع المدني، لتنسيق الجهود بين كافة أطراف العمل الأهلي والتنموي، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص، لدعم مسيرة التنمية فى مصر".