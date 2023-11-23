مصر تجدد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.. والسيسي: سنستمر في الدعم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تسعى لإدخال أكبر كميات من المساعدات للتخفيف عن أكثر من مليوني فلسطينى تحت الحصار.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي فعالية “تحيا مصر وفلسطين” باستاد القاهرة.

وأضاف الرئيس أن مصر كانت حريصة على القيام بمسئولياتها إزاء الاشقاء الفلسطينيين، واحتشد الآلاف من المواطنين المشاركين في الفعالية الجماهرية الكبرى بمدرجات استاد القاهرة الدولي رافعين أعلام مصر وفلسطين على وقع الأغاني الوطنية.

ومن بين اللافتات التي تزين مدرجات الاستاد ، لافتات مبادرة ابدأ والتحالف الوطني وحياة كريمة ومستقبل وطن وحماة الوطن وغيرها من لافتات المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تساهم في المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، أنه لن يغلق معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي: “جميع المصريين اشتركوا للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين في غزة”، مشددا على ضرورة إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع الرئيس أن العمل الذي بدأه المتطوعون لم ينته، مشددا على حرص مصر على إدخال أكبر حجم من المساعدات في تلك الظروف الصعبة، ولفت إلى أن هناك 2.3 مليون مواطن فلسطيني تحت الحصار بحاجة لكل المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية، خاصة مع انقطاع المياه والوقود والطعام والمستلزمات الطبية.

مصر مستمرة في دعم فلسطين

كما أشار الرئيس السيسي إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستستمر مصر في دعم ومساندة لكل طوائف الشعب وفئاته وقدراته ومنظمات المجتمع المدني ستساهم، مضيفا: “اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني”.

ووصل الرئيس السيسي، مساء اليوم الخميس، إلى مقر انعقاد الفعالية المصرية لدعم فلسطين تحيا مصر وفلسطين، والتي تعقد في ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد المؤتمر حضورا واسعا من الشخصيات العامة والسياسية، إذ يأتي المؤتمر تزامنا مع الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحرص الحضور على المشاركة لدعم للأهالي والضحايا في قطاع غزة، في ظل الاعتداءات المتكررة التي يمارسها الجانب الإسرائيلي على الأطفال والمدنيين الأبرياء.

ويأتي المؤتمر في ظل دور محوري تلعبه الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية، والذي ظهر في مشاركة مصر التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، واستمرت الجهود المصرية خلال الأيام الماضية؛ للتوصل للهدنة.