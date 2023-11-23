السيسي: القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة وتصعيدا غير محسوب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من دواعي السرور والفخر أن يتواجد في هذا الجمع الكريم الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية، جمعتهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما فلن يضل ولن يتفرق أبدا .

السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف السيسي خلال كلمته في الفعالية المصرية لدعم فلسطين في ستاد القاهرة، أن سعادته تبلغ مداها وهو يرى الأمل في الجمع الحالي من أجل صياغة عنوان للمستقبل وتمهيد طريق له، "وكما تعهدنا معا أم تظل وحدة المصريين هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدا".

وتابع، أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي، وارتكاب المجازر، وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض.

واستكمل، أنه لم تفرق الطلقات الطائشة بين الطفل والمرأة والشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.