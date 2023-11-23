الرئيس السيسي يشهد الفعالية المصرية لدعم فلسطين.. فيديو

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفعالية المصرية لدعم فلسطين، حيث أكد الرئيس السيسي، أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، مشيدا بالجهد المبذول من المشاركين في فعالية دعم فلسطين للتخفيف من معاناة أهل غزة.



وقال الرئيس السيسي، إن هناك جهدا كبيرا لجميع المصريين للتخفيف عن أهلنا في فلسطين"، معقبًا: "إحنا كلنا حاسين بيهم وبنحاول نخفف ما أمكن عنهم".



وأضاف الرئيس السيسي، أن الكل اشترك علشان يخفف عن أهلنا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر قدمت 80 % من المساعدات المقدمة إلى فلسطين".

وأوضح الرئيس السيسي، أن مصر بكل فئاتها ترغب في إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ أنه يوجد 2.3 مليون نسمة يحتاجون إلى الغذاء والمياه والمساعدات الإغاثية.