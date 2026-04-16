ليبرمان ينفجر.. ملابس مجندات جيش الاحتلال تشعل أزمة أخلاقية في إسرائيل
الصحة: نستهدف خفض وفيات الأمهات 35 حالة لكل 100 ألف مولود
ثورة مرتقبة بـ ريال مدريد بعد موسم كارثي.. غربلة كبرى في انتظار النجوم
تراجع أسعار الذهب في مصر 100 جنيه خلال أسبوع رغم ارتفاع الأونصة عالميًا
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته ترد .. القصة الكاملة
5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
الإشراف العام
بيان صحفي عن واقعة إضرام مواطن النيران بكشك خاص به في الإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

أكدت محافظة الإسماعيلية، التزامها التام بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق المجردة، وذلك ردًا على الفيديو الذي تم تداوله صباح اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة قيام أحد المواطنين بإشعال النيران في الكشك الخاص به بمركز ومدينة القصاصين الجديدة.

وفي هذا الصدد، تود محافظة الإسماعيلية توضيح النقاط التالية:

 قام المواطن الذي ظهر بالفيديو، بمقابلة السيد الوزير محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، والذي يعقد بديوان عام المحافظة يوم الأربعاء من كل أسبوع، بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٦، وقام بعرض شكواه مطالبًا استثنائه من تطبيق القانون وعدم إزالة الكشك الخاص به "غير مرخص".

وبالرغم من أن الكشك الخاص به غير مرخص وصدرت بحقه قرارات إزالة سابقة ونُفذت بالفعل لمخالفته القانون، إلا أن السيد الوزير محافظ الإسماعيلية وجَّه فورًا "من منطلق إنساني لتوفير مصدر دخل للمواطن"، بتوفير البديل القانوني له، ووقع بالموافقة على تخصيص محل تجاري تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة "خلف ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة"، مقابل إيجار شهري ٣٠٠ جنيهًا.

وبمراجعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، أفادت بأن الكشك مقام منذ عام ۲۰۱٤ وحتى تاريخه، وهو عبارة عن كشك من الصاج ومثبت بقاعدة أسمنتية على الأرض ونشاطه (بقالة)، وتم تحرير عدة محاضر من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة "إنشاء كشك على حرم الري"، وصادر له قرار إزالة رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۱۹، وقرار إزالة برقم ٤١ لسنة ٢٠٢٣، وتم إزالته من قبل وتم مخاطبة مركز شرطة القصاصين الجديدة وذلك لإدراجه في أقرب حملة إزالة مكبرة وتم مخاطبة شرطة المرافق بالإسماعيلية بذلك.

 و تؤكد محافظة الإسماعيلية،  أن حملة "شارع منظم.. رصيف آمن" هي مبادرة خدمية في المقام الأول، تهدف إلى استعادة حق المواطن المشروع في رصيف آمن ومسار مروري غير متكدس، وهي تطبق على الجميع دون استثناء في إطار القانون ولضمان المظهر الحضاري للمحافظة.

وجديرًا بالذكر، أن حملة "رصيف آمن .. شارع منظم" لم تنطلق بعد بمركز ومدينة القصاصين الجديدة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد