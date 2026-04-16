بيان صحفي عن واقعة إضرام مواطن النيران بكشك خاص به في الإسماعيلية

أكدت محافظة الإسماعيلية، التزامها التام بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق المجردة، وذلك ردًا على الفيديو الذي تم تداوله صباح اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن واقعة قيام أحد المواطنين بإشعال النيران في الكشك الخاص به بمركز ومدينة القصاصين الجديدة.

وفي هذا الصدد، تود محافظة الإسماعيلية توضيح النقاط التالية:

قام المواطن الذي ظهر بالفيديو، بمقابلة السيد الوزير محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، والذي يعقد بديوان عام المحافظة يوم الأربعاء من كل أسبوع، بتاريخ ٨ أبريل ٢٠٢٦، وقام بعرض شكواه مطالبًا استثنائه من تطبيق القانون وعدم إزالة الكشك الخاص به "غير مرخص".

وبالرغم من أن الكشك الخاص به غير مرخص وصدرت بحقه قرارات إزالة سابقة ونُفذت بالفعل لمخالفته القانون، إلا أن السيد الوزير محافظ الإسماعيلية وجَّه فورًا "من منطلق إنساني لتوفير مصدر دخل للمواطن"، بتوفير البديل القانوني له، ووقع بالموافقة على تخصيص محل تجاري تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة "خلف ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة"، مقابل إيجار شهري ٣٠٠ جنيهًا.

وبمراجعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، أفادت بأن الكشك مقام منذ عام ۲۰۱٤ وحتى تاريخه، وهو عبارة عن كشك من الصاج ومثبت بقاعدة أسمنتية على الأرض ونشاطه (بقالة)، وتم تحرير عدة محاضر من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة "إنشاء كشك على حرم الري"، وصادر له قرار إزالة رقم ۱۱۰ لسنة ۲۰۱۹، وقرار إزالة برقم ٤١ لسنة ٢٠٢٣، وتم إزالته من قبل وتم مخاطبة مركز شرطة القصاصين الجديدة وذلك لإدراجه في أقرب حملة إزالة مكبرة وتم مخاطبة شرطة المرافق بالإسماعيلية بذلك.

و تؤكد محافظة الإسماعيلية، أن حملة "شارع منظم.. رصيف آمن" هي مبادرة خدمية في المقام الأول، تهدف إلى استعادة حق المواطن المشروع في رصيف آمن ومسار مروري غير متكدس، وهي تطبق على الجميع دون استثناء في إطار القانون ولضمان المظهر الحضاري للمحافظة.

وجديرًا بالذكر، أن حملة "رصيف آمن .. شارع منظم" لم تنطلق بعد بمركز ومدينة القصاصين الجديدة.