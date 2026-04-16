محافظات

محافظ الجيزة يناقش ملفات العمل والمشروعات بحي الطالبية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عددًا من ملفات العمل بحي الطالبية والمشروعات الجارية وذلك للدفع بوتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في بداية اللقاء ناقش محافظ الجيزة مع الحضور موقف المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي بالحى وعلى رأسها مناطق: الفضل الإلهي وعباد الصالحين، حيث تم بحث إجراءات تنفيذ محطة رفع مياه صرف صحي بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وفي ذات السياق تابع المحافظ جهود حي الطالبية لرفع كفاءة أعمال النظافة وإزالة التعديات والبروز بشارع الثلاثيني موجهًا بتكليف مجموعة عمل بالشارع لضمان الرفع الدوري للمخلفات ومنع تراكمها.
وفي إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، نم استعراض جهود حي الطالبية بزراعة الأشجار بمدخل محور عمرو بن العاص وتقاطعه مع الطريق الدائري ومنطقة الفضل الإلهي لتحسين الرؤية البصرية باعتباره أحد المحاور المؤدية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
كما تابع المحافظ انتظام أعمال التطوير وتحسين الرؤية البصرية بمحيط المشروعات القومية المنفذة والجاري العمل بها بنطاق الحي مشيرًا إلى أن الحي يشهد طفرة تنموية تشمل محطات مترو ومشروع الأتوبيس الترددي، ومحاور مرورية مثل عمرو بن العاص والإخلاص والفريق كمال عامر، إلى جانب إنشاء طرق سطحية موازية للطريق الدائري، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية لمنع الإشغالات والتعديات وتحقيق السيولة المرورية.
كما حرص محافظ الجيزة على متابعة جهود الحي في استقبال شكاوى المواطنين وانتظام عقد اللقاءات الدورية أسبوعيًا لبحثها والبت فيها  . 
كما ناقش المحافظ مع رئيس الحي شكاوي المواطنين المتضررين من تراكم القمامة بقطعة أرض خلف "استوديو مصر".
وكلف الدكتور أحمد الأنصاري كلا من نائب المحافظ والسكرتير العام ببحث سبل السيطرة على أعمال إلقاء المخلفات بالأراضي الفضاء وذلك بالتعاون مع الجهات صاحبة الولاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الانضباط.
كما كلف المحافظ برفع كفاءة النظافة والتجريد أسفل محور عمرو بن العاص بنطاق حي الطالبية، موجهًا بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول . 
وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الميدانية والتعامل الفوري مع أي مشكلات تمس حياة المواطنين مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لتحقيق الاستجابة السريعة وتحسين مستوى الخدمات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وحامد سلامة رئيس حي الطالبية ونوابه.

