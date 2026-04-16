محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بحي إمبابة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمناقشة خطط العمل بحي إمبابة وتقييم مستوى الأداء ومتابعة نسب إنجاز المشروعات إلى جانب الوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة ونوابه.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 14 أبريل 2026، حيث بلغت نسبة الإنجاز 99.82%، مؤكدًا ضرورة عدم السماح بوجود أي مخالفات بناء جديدة والتصدي لها بكل حسم مع الاستمرار في تنفيذ حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم مع تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم بما يحقق الصالح العام .

كما أشار المحافظ إلى الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 بنسبة 100%، في حي إمبابه بما يعكس الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وتحسين البنية التحتية.



وفيما يتعلق بملف المحال العامة وجه المحافظ رئيس حي إمبابة بسرعة الانتهاء من حصر المحال غير المرخصة والتنبيه على أصحابها بضرورة تقنين أوضاعهم، مع تقديم كافة التيسيرات التي يكفلها القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، حفاظًا على السلامة العامة.

وفي قطاع تحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق، تم الانتهاء من تطوير وتشجير شوارع الوحدة ومحمد حجازي ونصيف سعد وجارٍ العمل على تطوير وتشجير شوارع مدرسة المدينة المنورة وخاتم المرسلين.



وناقش محافظ الجيزة خلال الاجتماع مقترح إعداد دراسة لإنشاء سوق حضاري بهدف الحد من ظاهرة الباعة الجائلين بشارعي العامل الأول ومحمد حجازي بالإضافة إلى مقترح بدراسة تطوير سوق السمك بشكل حضاري بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على المظهر العام .

وجّه محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بتكثيف حملات الإشغالات ورفع التعديات بشوارع الوحدة والبوهي وامتداد الوحدة والعروبة والقومية وضبط عربات الكارة التي تلقي مخلفات بالطريق العام، وتم التحفظ عليها ومصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية .