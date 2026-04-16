بزشيكان : الشعب الإيراني أحبط السيناريوهات المُصممة لزعزعة الاستقرار

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الدور الحاسم للشعب الإيراني في إدارة هذه المرحلة الحساسة من وقف إطلاق النار.



وقال “بزشكيان” في تصريحات له: لقد وقفت ضد الشعب الإيراني قوى ذات هيمنة واسعة لكن صموده أجبرها على التراجع وهو إنجاز مهم واستراتيجي للبلاد.



واضاف بزشكيان: الشعب بحضوره الواعي أحبط السيناريوهات المصممة لزعزعة الاستقرار وعزز الانسجام الوطني بعكس حسابات العدو.



وتابع الرئيس الإيراني : عندما وصل العدو إلى مرحلة اليأس لجأ إلى استهداف البنى التحتية الحيوية المدنية.



وختم الرئيس مسعود بزشكيان تصريحاته قائلا : بينما كانت البلاد تواجه الحرب والحصار والضغوط الاقتصادية في وقت واحد لم يواجه الناس نقصا في السلع.