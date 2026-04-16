محافظ أسوان: تكثيف حملات إزالة التعديات في المراكز والمدن

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، سواء بالبناء المخالف أو الزراعة غير القانونية ، مع التعامل الفورى والحاسم مع كافة أشكال المخالفات .

وتأتى هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، بما يعكس تكامل الجهود الحكومية لإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

شهدت الحملات تنوعاً فى طبيعة الحالات التى تم التعامل معها ، حيث شملت إزالة تعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، والتعامل مع حالات مخالفة خارج المستهدف ، فضلاً عن رصد وإزالة متغيرات مكانية فى مهدها .

إزالة التعديات

وفى مركز ومدينة إدفو ، نجحت الوحدة المحلية برئاسة العميد زهجر سليمان فى إزالة 12 حالة تعدٍ بمساحة 816 م2 داخل نطاق قريتى الرمادى بحرى والحجز بحرى ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

وفى مركز ومدينة كوم أمبو بقيادة العميد سمير سيد تم إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 594 م2 بقريتى إقليت والكفور ، والتعامل الحاسم مع المتعدين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بوقف أعمال بناء مخالف لعدد 2 مبنى بقرية الشطب لعدم الحصول على التراخيص ، مع التحفظ على المعدات المستخدمة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى مدينة البصيلية ، نفذت الوحدة المحلية بقيادة عاطف كامل حملة مكبرة أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ بمساحة 15 م2 تم رصدها كمتغير مكانى .

وتؤكد محافظ أسوان أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تنفيذ موجات الإزالة بكل حزم ، مع عدم التهاون فى إسترداد حقوق الدولة والتصدى لكافة أشكال التعدى ، مع التشديد على أن المرحلة الحالية تتطلب اليقظة الكاملة والتعامل الفورى مع أى مخالفة ، فى إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق الإنضباط العمرانى والتنمية المستدامة .