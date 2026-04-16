التحقيق في واقعة وفاة شاب بسبب إجراء عملية جراحية بالٱنف بالمحلة وعرضه علي الطب الشرعي

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ المقدم من أسرة الشاب "عبد الله .ا"30 سنة ضحية الإهمال الطبي ووفاته عقب إجراء عملية جراحية علي يد طبيب جراحة الأنف والحنجرة داخل أحدي مستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبرى.

تحرك نيابي عاجل

كما وجهت النيابة العامة بعرض جثمان الشاب الضحية علي الطب الشرعي بطنطا وسرعه إنهاء إجراءات دفنه فضلا عن أخذ أقوال الفريق الطبي ومسئولي المستشفي .

سماع أقوال أسرة الشاب الضحية

وأمرت النيابة العامة بسرعه سماع أقوال أسرة الشاب الضحية وتفريغ كاميرات والاطلاع علي كافة تقارير الطبية والصحية الخاصة بالشاب الضحية وعرضها علي لجنة مكون من كبار الأطباء الشرعيين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكانت مستشفي خاص بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت اجراء عملية جراحية للشاب الضحية منذ أكثر من 20 يوم للاستئصال جزء من الحاجز الأنفي ولكنه خرج من العمليات في غيبوبة كاملة دون إفاقة وظل يخضع للعمليات متوالية من جهه فريق من الأطباء حتي وافته المنية وصعدت روحه إلي بارئها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الشاب المذكور تتهم فيه أخصائي جراحة الأنف والحنجرة واخر اخصائي التخدير ومدير اداري بمستشفي خاص بالأهمال الطبي والتسيب في وفاته وتدهور حالته الصحية.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان إقامة حالة الشاب الضحية قبيل وفاته بلحظات .

مطالب بالقصاص العاجل

وأفادت أسرة الشاب أن فريق طبي بقيادة اخصائي التخدير أجروا عدد من العمليات والفحوصات الطبية وهو ما تسبب في وفاته بعد دخوله في غيبوبة مباشرة عقب إجراء عملية جراحية بالحاجز الأنفي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.