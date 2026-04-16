مستغلين قرب امتحانات الثانوية.. التحقيق مع مروجي سماعات للغش ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في ترويج شابين لبيع سماعات صغيرة تستخدم في أعمال الغش مستغلين اقتراب امتحانات الثانوية العامة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وحرزت المضبوطات من سماعات وكاميرات صغيرة الحجم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط شخصين لقيامهما بالترويج عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لبيع سماعات لاستغلالها في أعمال الغش بالامتحانات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين - لأحدهما معلومات جنائية- بالترويج عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لبيع سماعات لاستغلالها في أعمال الغش بالامتحانات واتخاذهما مركز صيانة كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهم 63 سماعة أذن صغيرة الحجم، والكروت الإلكترونية الخاصة بها – 3 ساعات مزودين بكاميرات مراقبة – 20 كاميرا صغيرة الحجم – 4 أجهزة تتبع GPS – 200 بطارية خاصة بالأجهزة المضبوطة– جهاز "لاب توب، هاتفا محمول، وبفحصهم تبين احتواءهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.