إحالة سيدتين للجنح بتهمة تعريض حياة مسن للخطر داخل دار رعاية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سيدتين مخلى سبيلهما في قضية تعريض حياة مسن للخطر وإدارة منشأة لرعاية المسنين بدون ترخيص بمنطقة مصر الجديدة لمحكمة الجنح.



تفاصيل القضية

وجاء في التحريات أن المتهمتين أنشأتا دار مسنين غير مرخصة بمنطقة مصر الجديدة، حيث رصدت النيابة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أحد المسنين في وضع غير إنساني، ما دفع النيابة إلى إجراء معاينة عاجلة للمكان.



وأكدت المعاينة أن المنشأة تعمل دون ترخيص رسمي، ولا تتوافر بها الاشتراطات الأساسية لدور رعاية المسنين، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو معايير السلامة، أو وجود طاقم متخصص قادر على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للنزلاء.

وكشفت الفحوصات عن وجود 15 مسنًا داخل المنشأة، جميعهم بحاجة إلى رعاية صحية واجتماعية متكاملة، وبناءً على ذلك، قررت وزارة التضامن الاجتماعي نقل المسنين إلى دور رعاية مرخصة تتوافر فيها الخدمات المناسبة لحالتهم الصحية، مع إغلاق المنشأة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عنها.

وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية كبار السن وضمان توفير بيئة آمنة وصحية لهم، ومنع أي تجاوزات قد تعرّض حياتهم للخطر.