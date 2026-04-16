إخلاء سبيل البلوجر بيج ياسمين بكفالة 500 جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل البلوجر بيج ياسمين، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على صانعة المحتوى "بيج ياسمين"، بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.