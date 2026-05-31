مصدر بالأهلي: لا نمانع في رحيل محمد علي بن رمضان بشرط تلقي عرض مناسب

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، عن موقف النادي الأهلي من مستقبل التونسي محمد علي بن رمضان خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن نقلًا عن مصدر داخل الأهلي: “رغبتنا هي استمرار محمد علي بن رمضان ولكن لو تلقى اللاعب عرضا ماديا مناسبا سيتم الموافقة على رحيله”.

وأثار المنشور تفاعلًا بين جماهير الأهلي، التي انقسمت آراؤها بين المطالبة بالحفاظ على اللاعب واستمراره مع الفريق، وبين الموافقة على رحيله حال وصول عرض مالي مغرٍ

تلقى التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فريق الأهلي ضربة جديدة في القيمة التسويقية بعد انضمامه للنادي الأهلي قادما من الدوري المجري.

وابتعد محمد علي بن رمضان عن المشاركة بشكل أساسي في تشكيل الأهلي ما ادى لابتعاده أيضا عن قائمة منتخب تونس المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشارك بن رمضان في 22 لقاء في الدوري المصري ساهم بـ3 أهداف ، ولم يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات بسبب مستواه المتراجع.

ولعب بن رمضان في 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا وساهم بهدفين.

وشهدت القيمة التسويقية لبن رمضان إنخفاضا حادا حيث تراجعت من 2,7 مليون يورو إل 900 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأثر في الموسم الحالي بشكل كبير بعد خسارة كافة البطولات المحلية والقارية.