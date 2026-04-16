القاهرة وأنقرة تبحثان خفض التصعيد في الشرق الأوسط | ملفات حساسة

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتشابك الملفات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، يأتي التواصل الدبلوماسي بين القاهرة وأنقرة ليعكس مرحلة دقيقة تتطلب تنسيقًا متزايدًا بين القوى الإقليمية الكبرى.

وفي هذا السياق، تلقى وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب عدد من الملفات الساخنة في المنطقة.

خلفية الاتصال

تأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار المتعدد الاتجاهات، حيث تتداخل الأزمات السياسية مع النزاعات المسلحة والانقسامات الداخلية في عدد من الدول. ويعكس الاتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان استمرارًا لمسار من التشاور السياسي الهادف إلى احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم مسارات التهدئة، خاصة في ظل تعثر جهود التسوية في أكثر من ملف محوري.

تفاصيل المباحثات

خلال الاتصال، تبادل الجانبان وجهات النظر والتقديرات بشأن تطورات مفاوضات الولايات المتحدة وإيران، حيث شدد الطرفان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء دوائر التوتر المتصاعد في المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك لتحقيق تهدئة شاملة، بالنظر إلى التداعيات الخطيرة للوضع القائم على الأمن والاستقرار الإقليميين.

مسار تاريخي من التباين إلى التقارب الاستراتيجي

تُعد العلاقات المصرية التركية من أبرز العلاقات الإقليمية التي مرت بتحولات حادة ومتسارعة خلال العقود الماضية، قبل أن تتجه في السنوات الأخيرة نحو إعادة التهدئة والتقارب التدريجي. وتأتي أهمية هذه العلاقات من ثقل البلدين الجيوسياسي، إذ تمثل تركيا بوابة بين آسيا وأوروبا، بينما تمثل مصر محورًا رئيسيًا في قلب الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يجعل التفاعل بينهما عاملًا مؤثرًا في استقرار الإقليم بأكمله.

خلفية جغرافية واستراتيجية لتركيا

تُصنف تركيا كدولة أوروآسيوية تقع غرب قارة آسيا، وتمتد أراضيها لتشكل جسرًا جغرافيًا بين قارتي آسيا وأوروبا. وتتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية لكونها تتحكم في ممرات مائية حيوية هي مضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل، والتي تربط البحر الأسود ببحر إيجة، ما يمنحها دورًا محوريًا في حركة التجارة والملاحة الدولية نحو البحر الأسود.

المساحة: 783,562 كم²

العاصمة: أنقرة

العملة: الليرة التركية

اللغة الرسمية: التركية

الجذور التاريخية للعلاقات المصرية التركية

تعود العلاقات بين مصر وتركيا إلى جذور تاريخية عميقة، حيث كانت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية التي كانت عاصمتها القسطنطينية (إسطنبول الحالية) لأكثر من ثلاثة قرون. وقد أسس هذا الامتداد التاريخي روابط دينية وثقافية واجتماعية لا تزال تؤثر على طبيعة العلاقات حتى اليوم.

بدأت العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين البلدين عام 1925 على مستوى القائم بالأعمال، ثم رُفعت إلى مستوى السفراء عام 1948، لتبدأ مرحلة جديدة من التواصل الرسمي بين القاهرة وأنقرة.

تطور العلاقات منذ 2020.. نحو التهدئة وإعادة البناء

شهدت العلاقات المصرية التركية منذ عام 2020 تحولًا تدريجيًا نحو إعادة الانفتاح السياسي والدبلوماسي، عبر سلسلة من الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين، وصولًا إلى رفع التمثيل الدبلوماسي وتبادل السفراء عام 2023.

وقد أسست هذه المرحلة لمسار جديد من التطبيع الحذر، مع رغبة متبادلة في تجاوز الخلافات السابقة، خاصة في الملفات الإقليمية الحساسة.

العلاقات السياسية والزيارات رفيعة المستوى

شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي عكست تسارعًا في وتيرة التقارب، ومن أبرزها:

14 فبراير 2024: زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، وهي الأولى منذ 12 عامًا، وتوقيع اتفاقيات تعاون متعددة.

5 أغسطس 2024: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى مصر ولقاء القيادة السياسية.

سبتمبر 2023: لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي وأردوغان في نيودلهي على هامش قمة دولية.

2025–2026: اتصالات ولقاءات مكثفة بين وزيري خارجية البلدين حول غزة والسودان وليبيا وشرق المتوسط.

التعاون الاقتصادي والاستثماري

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا توسعًا ملحوظًا، حيث اتفق الجانبان على رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كما تم تعزيز التعاون في مجالات:

الصناعة والطاقة

البنية التحتية

النقل والتجارة

الاستثمارات المباشرة

التحول الأخضر والطاقة المتجددة

وتُعد مصر حاليًا أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا في إفريقيا، بينما تمثل تركيا سوقًا مهمًا للصادرات المصرية.

التنسيق في الملفات الإقليمية

فلسطين وغزة

يتقاطع الموقفان المصري والتركي في دعم وقف إطلاق النار في غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين، والتأكيد على حل الدولتين على حدود 1967 وعاصمته القدس الشرقية، مع دعم إعادة الإعمار.

السودان

يتفق الطرفان على دعم وحدة السودان ورفض أي سيناريوهات للتقسيم، مع دعم مؤسسات الدولة السودانية والحل السياسي للأزمة.

ليبيا

يدعم الجانبان إجراء انتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية، مع خروج القوات الأجنبية، لضمان الاستقرار السياسي والأمني.

سوريا

تؤكد القاهرة وأنقرة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ودعم عملية سياسية شاملة وفق قرار مجلس الأمن 2254.

القرن الإفريقي والصومال

يتفق الطرفان على دعم وحدة الصومال ورفض أي محاولات لتقسيمه، مع تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

شرق المتوسط والطاقة

يبرز ملف الغاز في شرق المتوسط كأحد مجالات التعاون المحتملة، عبر تعزيز الحوار حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون في مجال الطاقة.

الإطار الاستراتيجي للعلاقات

يمثل الإعلان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا نقطة تحول مهمة، حيث يؤسس لشراكة واسعة تشمل:

التعاون السياسي والدبلوماسي

التعاون الاقتصادي والاستثماري

الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب

التعاون في الطاقة والبيئة

التعليم والثقافة والإعلام

التنسيق في المنظمات الدولية

تعكس العلاقات المصرية التركية مرحلة انتقالية من التوتر إلى إعادة بناء الثقة، مدفوعة بتقارب المصالح الإقليمية وتداخل الملفات الأمنية والسياسية. وبينما لا تزال التحديات قائمة، فإن مسار الحوار المستمر يشير إلى رغبة مشتركة في تحويل العلاقة من إدارة الأزمات إلى بناء شراكة استراتيجية أكثر استقرارًا، بما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.