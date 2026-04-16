أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جنوب سيناء.. تطوير ميناء نويبع وإنشاء آخر في طابا لتعزيز التجارة والسياحة

محافظ جنوب سيناء ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر،
ايمن محمد

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لبحث سبل تطوير الموانئ البحرية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم البنية التحتية وتعزيز دور الموانئ المصرية في خدمة حركة التجارة والسياحة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة تطوير ميناء نويبع البحري ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في تحسين حركة دخول وخروج الشاحنات والركاب، وتقديم خدمات لوجستية متطورة تواكب متطلبات المرحلة الحالية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء طابا الجديد، الذي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الواعدة، ويستهدف دعم منظومة النقل البحري وتعزيز مكانة جنوب سيناء كمحور مهم للتجارة الإقليمية.

ويأتي مشروع ميناء طابا ضمن توجه الدولة لتحويل سيناء إلى مركز لوجستي متكامل، بما يدعم حركة النقل البحري ويرفع من تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول الاجتماع بحث تطوير ساحة انتظار الشاحنات بمدينة نويبع، والعمل على ربطها بساحة الشاحنات بمدينة طابا، في خطوة من شأنها تنظيم حركة النقل، والحد من التكدسات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائقين والمتعاملين مع الميناءين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة بالمحافظة، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية. كما شدد على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التطوير، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة البحرية.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

المعاشات

رفع المعاشات 2026.. مفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

عيد الأضحى2026

يوم عرفة امتى؟.. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

طرد الذباب من المنزل

بعد انتشاره في القاهرة والجيزة.. كيف تتخلص من الذباب نهائيا؟

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد