جنوب سيناء.. تطوير ميناء نويبع وإنشاء آخر في طابا لتعزيز التجارة والسياحة

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، لبحث سبل تطوير الموانئ البحرية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم البنية التحتية وتعزيز دور الموانئ المصرية في خدمة حركة التجارة والسياحة.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة خطة تطوير ميناء نويبع البحري ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في تحسين حركة دخول وخروج الشاحنات والركاب، وتقديم خدمات لوجستية متطورة تواكب متطلبات المرحلة الحالية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء طابا الجديد، الذي يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الواعدة، ويستهدف دعم منظومة النقل البحري وتعزيز مكانة جنوب سيناء كمحور مهم للتجارة الإقليمية.

ويأتي مشروع ميناء طابا ضمن توجه الدولة لتحويل سيناء إلى مركز لوجستي متكامل، بما يدعم حركة النقل البحري ويرفع من تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول الاجتماع بحث تطوير ساحة انتظار الشاحنات بمدينة نويبع، والعمل على ربطها بساحة الشاحنات بمدينة طابا، في خطوة من شأنها تنظيم حركة النقل، والحد من التكدسات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسائقين والمتعاملين مع الميناءين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة بالمحافظة، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية. كما شدد على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال التطوير، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة البحرية.