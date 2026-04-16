إعلام إسرائيلي عن مصادر: الجيش يستعد لوقف إطلاق نار في لبنان الليلة

أفاد إعلام إسرائيلي عن مصادر، بأن الجيش يستعد لوقف إطلاق نار الليلة في لبنان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال إعلام إسرائيلي عن مصادر، إن وقف إطلاق النار في لبنان يبدأ بين السابعة من مساء اليوم ومنتصف الليل.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن طهران لن تنسى إخوتها اللبنانيين أبدا ، مضيفا “ونعتبرهم منا”.

وقال قاليباف في تصريحات له : أتابع بشكل مستمر الأوضاع في لبنان وإقرار وقف إطلاق النار هناك وهذه القضية تحظى بأهمية بالغة بالنسبة لنا.

وأتم قاليباف تصريحاته: وقف إطلاق النار في لبنان يهمنا بقدر ما يهمنا في إيران.