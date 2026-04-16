الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تقلبات جوية مفاجئة .. السيول تضرب أودية سانت كاترين

سيل وادي شقيراء بسانت كاترين
سيل وادي شقيراء بسانت كاترين
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، تقلبات جوية مفاجئة، تمثلت في تكاثف  ونشاط ملحوظ للرياح على عدد من المناطق، ما أدى إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وحدوث سيول محدودة في بعض الوديان.

وتعرضت مدينة سانت كاترين لهطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، أبرزها منطقة النبي صالح ووادي شقيراء والسعال ، فيما شهد وادي الفرنجة سيلًا متوسط الشدة، نتيجة تجمعات مياه الأمطار داخل المجرى الطبيعي للوديان.

من جانبه، أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة نفسها لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، مشيرًا إلى استقرار الأحوال الجوية داخل الكتلة السكنية، واستمرار الحركة السياحية بشكل طبيعي، دون أي معوقات.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تتابع، على مدار الساعة، مسارات السيول، مع رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، تحسبًا لأي طوارئ، فضلًا عن تجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع أي إطماءات قد تنتج عن جريان المياه.

وأشار إلى أن السيول تسير في مجاريها الطبيعية داخل المناطق الصحراوية، دون أن تؤثر على حركة الطرق أو التنقل، متوقعًا استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة، نتيجة استمرار تكاثف السحب.


 

