الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
بابا الفاتيكان من بامندا : أنتم رسل سلام رغم الجراح .. ودعوة قوية لنبذ العنف وبناء الأخوة

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

في مشهد إنساني مؤثر، وجّه بابا الفاتيكان قداسة البابا لاون الرابع عشر، نداءً قويًا من أجل السلام، خلال لقائه مع الجماعة المحلية بكاتدرائية القديس يوسف، بمدينة بامندا، ضمن زيارته الرسولية إلى الكاميرون.

وأعرب الحبر الأعظم عن سعادته بالتواجد وسط شعب عانى كثيرًا لكنه لم يفقد رجاءه، مؤكدًا أن الألم الذي شهدته المنطقة لم يُضعف الإيمان، بل عمّق الثقة بأن الله حاضر، ولم يتخلَّ عن شعبه، وأن السلام يظل ممكنًا بالعودة إليه.

رسل سلام

وأشاد الأب الأقدس بصمود أبناء بامندا، واصفًا إياهم بأنهم رسل سلام، يسيرون بثبات رغم الجراح، معتبرًا أن شهادتهم الحية أصبحت نموذجًا يُحتذى به، لا سيما في ظل التقارب الملحوظ بين المسيحيين والمسلمين، الذين أطلقوا مبادرات مشتركة، لتعزيز الحوار، ونشر السلام.

وفي تحذير واضح، انتقد بابا الكنيسة الكاثوليكية استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، مؤكدًا أن تلويث المقدّس يمثل خطرًا حقيقيًا، ومشدّدًا على أن صانعي السلام هم النور الحقيقي للعالم، داعيًا الجميع إلى التمسك بقيم الخير رغم التحديات.

كذلك، عبّر قداسة البابا عن تقديره الكبير لدور النساء، خاصة الراهبات، والعاملات في المجال الإنساني، اللواتي يرافقن ضحايا العنف، ويقدمن الدعم رغم المخاطر، مشيرًا إلى التناقض المؤلم في عالم ينفق بسخاء على الحروب، بينما يعجز عن توفير احتياجات أساسية كالتعليم، والعلاج.

ودعا عظيم الأحبار إلى تحوّل جذري في مسار البشرية، قائم على الأخوّة، واحترام كرامة الإنسان، مؤكدًا أن السلام ليس فكرة نظرية، بل أسلوب حياة يُترجم بقبول الآخر كشريك في الإنسانية، مؤكدًا أن العالم، رغم ما يشهده من صراعات، لا يزال قائمًا بفضل تضامن جماعة كبيرة من الإخوة.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر، اللقاء بدعوة للسير معًا في طريق المحبة، مستلهمًا دعوة قداسة البابا فرنسيس لأن يكون كل إنسان رسالة حيّة للخير، قبل أن يُختتم الحدث بصلاة جماعية، وإطلاق حمامات بيضاء، في رمزٍ يعكس الرجاء بسلام يعم الكاميرون، والعالم.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

كأس العالم 2026.. أسعار النقل تشعل غضب الجماهير في الولايات المتحدة

السلطات تحقق بعد صدم سيارة مجموعة من الأشخاص في ملبورن

حادث أمني.. سيارة تصدم مارة في أستراليا ومقتل أحد المشاة

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

«يوم القيامة».. ستارمر في مواجهة أزمة ماندلسون وتهديد مستقبله السياسي

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد