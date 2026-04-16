بابا الفاتيكان من بامندا : أنتم رسل سلام رغم الجراح .. ودعوة قوية لنبذ العنف وبناء الأخوة

في مشهد إنساني مؤثر، وجّه بابا الفاتيكان قداسة البابا لاون الرابع عشر، نداءً قويًا من أجل السلام، خلال لقائه مع الجماعة المحلية بكاتدرائية القديس يوسف، بمدينة بامندا، ضمن زيارته الرسولية إلى الكاميرون.

وأعرب الحبر الأعظم عن سعادته بالتواجد وسط شعب عانى كثيرًا لكنه لم يفقد رجاءه، مؤكدًا أن الألم الذي شهدته المنطقة لم يُضعف الإيمان، بل عمّق الثقة بأن الله حاضر، ولم يتخلَّ عن شعبه، وأن السلام يظل ممكنًا بالعودة إليه.

رسل سلام

وأشاد الأب الأقدس بصمود أبناء بامندا، واصفًا إياهم بأنهم رسل سلام، يسيرون بثبات رغم الجراح، معتبرًا أن شهادتهم الحية أصبحت نموذجًا يُحتذى به، لا سيما في ظل التقارب الملحوظ بين المسيحيين والمسلمين، الذين أطلقوا مبادرات مشتركة، لتعزيز الحوار، ونشر السلام.

وفي تحذير واضح، انتقد بابا الكنيسة الكاثوليكية استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية، مؤكدًا أن تلويث المقدّس يمثل خطرًا حقيقيًا، ومشدّدًا على أن صانعي السلام هم النور الحقيقي للعالم، داعيًا الجميع إلى التمسك بقيم الخير رغم التحديات.

كذلك، عبّر قداسة البابا عن تقديره الكبير لدور النساء، خاصة الراهبات، والعاملات في المجال الإنساني، اللواتي يرافقن ضحايا العنف، ويقدمن الدعم رغم المخاطر، مشيرًا إلى التناقض المؤلم في عالم ينفق بسخاء على الحروب، بينما يعجز عن توفير احتياجات أساسية كالتعليم، والعلاج.

ودعا عظيم الأحبار إلى تحوّل جذري في مسار البشرية، قائم على الأخوّة، واحترام كرامة الإنسان، مؤكدًا أن السلام ليس فكرة نظرية، بل أسلوب حياة يُترجم بقبول الآخر كشريك في الإنسانية، مؤكدًا أن العالم، رغم ما يشهده من صراعات، لا يزال قائمًا بفضل تضامن جماعة كبيرة من الإخوة.

واختتم قداسة البابا لاون الرابع عشر، اللقاء بدعوة للسير معًا في طريق المحبة، مستلهمًا دعوة قداسة البابا فرنسيس لأن يكون كل إنسان رسالة حيّة للخير، قبل أن يُختتم الحدث بصلاة جماعية، وإطلاق حمامات بيضاء، في رمزٍ يعكس الرجاء بسلام يعم الكاميرون، والعالم.