غيابات صادمة في الزمالك أمام بلوزداد في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الجمعة.

ويدخل الزمالك المباراة وسط غيابات مؤثرة في صفوفه، حيث يفتقد خدمات عمرو ناصر بسبب الإصابة، إلى جانب محمد صبحي للإيقاف عقب طرده في مباراة أوتوهو بإياب ربع النهائي، والتي ترتب عليها إيقافه مباراتين، كما يغيب كل من أحمد حمدي وسيف جعفر لأسباب فنية.

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الحسم، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

وفي المقابل، حرص المدير الفني معتمد جمال على تحذير لاعبيه من التهاون أو الاعتماد على نتيجة الذهاب، مؤكدًا أن التأهل لم يُحسم بعد، وأن الفريق مطالب بالتركيز الكامل طوال أحداث المباراة.

وشدد المدير الفني على ضرورة استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى، والعمل على إغلاق مفاتيح اللعب لدى الفريق الجزائري، مع تجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تؤثر على نتيجة اللقاء.