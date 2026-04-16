الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2196 شهيدا و7185 مصابا

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 2196 شهيدا و7185 مصابا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن وقف اطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.

جاءت تلك التصريحات خلال اللقاء الذي جمع بين عون وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط Hamish Nicholas Falconer .

وقال عون: “لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا واطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية”.