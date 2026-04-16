مديرة مدرسة تمنع الطلبة من دخول الفصول في الغربية.. وأولياء الأمور: ولادنا عرضة للتحرش

شهدت قرية شبرا النملة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الصدمة والغضب بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ إصرار مديرة مدرسة الشهيد طه محمد خروب الإعدادية بمنع الطلبة والطالبات خاصة من الدخول إلى المدرسة بدعوى تأخرهم عدة دقائق عن طابور الصباح.

تفاصيل الواقعة

وكانت غرفة العمليات داخل ديوان مديرية التربية والتعليم بطنطا رصدت شكوي منع بعض الطلبة والطالبات من دخول المدرسة بدعوى التأخر لبضع دقائق، في إطار تطبيق اللوائح المنظمة.

في المقابل تضمنت شكوي أولياء أمور الطلاب والطالبات بذات المدرسة أن بقاء عدد من الطلاب خارج أسوار المدرسة لفترة من الوقت.

كما كشفت شكوي أولياء الأمور أن بقاء الطالبات خارج المدرسة، خاصة في هذه المرحلة العمرية، قد يعرضهن لمواقف غير آمنة كالتحرش والهروب إلى أماكن غير آمنة، مطالبين بضرورة اتباع أساليب تربوية مناسبة داخل المدرسة للتعامل مع حالات التأخير، دون تعريض الطلاب لأي مخاطر محتملة.

شكوي أولياء أمور الطلاب والطالبات

في ذات السياق أضافت حنان رجب، والدة إحدى الطالبات، بأن “منع الطلاب من الدخول وتركهم خارج المدرسة ليس حلاً تربويًا، وكان من الأفضل اتخاذ إجراءات بديلة داخل المدرسة تضمن الانضباط وتحافظ على سلامة الجميع”، مؤكدًة على أهمية تطبيق القواعد بشكل عادل على جميع الطلاب.

مناشدة المسئولين

في المقابل أعلن جمال عبد الغني جد طالبة بالصف الأول الإعدادي، تعنت مديرة المدرسة تجاه أبناؤنا ومنعهم من الدخول كارثة تهدد حياتهم، لاسيما وهم في سن المراهقة. ولابد من فحص الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإدارة.

الجدير بالذكر أن أولياء الأمور ناشدوا الجهات التعليمية المختصة ببحث الواقعة والتأكد من ملابساتها، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة الطلاب وتحقيق الانضباط داخل المدارس