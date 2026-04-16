الغربية.. 30% تخفيضات في أسواق اليوم الواحد بكفر الزيات وبسيون وطنطا وسمنود

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أسواق “اليوم الواحد” بكفر الزيات وبسيون ومركز طنطا وسمنود، والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

وشهدالسوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين، الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات وشراء احتياجاتهم الأساسية من منتجات متنوعة تشمل البيض والزيت والسكر والأرز، إلى جانب اللحوم والأسماك والمكرونة والسمنة والبقوليات ومنتجات الألبان والعصائر والخضروات والفواكه والعطارة، بمشاركة جهاز مستقبل مصر ومشروعات الخدمة الوطنية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد محافظ الغربية بالنجاح الكبير الذي حققته الأسواق، مؤكدًا أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول السلع الأساسية لهم بجودة عالية وأسعار مخفضة.

تخفيض اسعار السلع الغذائية

كما شدد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي على ضرورة استمرار توفير السلع الغذائية والاستهلاكية في مختلف المعارض والمنافذ بالمحافظة، مع متابعة انتظام عمل الأسواق وضمان تنوع المنتجات.