محافظ الغربية يستقبل مجلس إدارة نادي قضاة طنطا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مجلس إدارة نادي قضاة طنطا، حيث ضم الوفد المستشار أحمد عوني رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة طنطا، والمستشار أحمد رجب نائب رئيس محكمة النقض ووكيل النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ الغربية بأعضاء مجلس إدارة النادي، معربًا عن خالص تقديره لهذه الزيارة، ومؤكدًا اعتزازه برجال القضاء المصري الذين يمثلون حصن العدالة وركيزة أساسية في ترسيخ سيادة القانون، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به القضاء في حماية الحقوق وصون مقدرات الدولة، بما يعكس مكانته الراسخة عبر مختلف المراحل التاريخية.

وأكد المحافظ أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل حجر الأساس في تحقيق الاستقرار ودفع جهود التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بما يدعم مسيرة العمل الوطني ويعزز من كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، وبما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أهدى مجلس إدارة نادي قضاة طنطا درع النادي لمحافظ الغربية، تقديرًا لجهوده ودوره في دعم العمل المؤسسي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.